Сайт ВМС Украины перестал работать. "Джокер "ДНР" заявляет, что взял его "попользоваться на время учений"

Скриншот: navy.mil.gov.ua

Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" выложил скриншоты сайта и написал, что взял его "попользоваться на время учений" Sea Breeze.

Фото: Джокер ДНР / Telegram

"Я решил посмотреть, как проходят учения украинцев и НАТО. Поэтому мне пришлось забрать сайт Военно-морских сил Украины https://navy.mil.gov.ua с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Оказывается, к сайту было привязано интернет-облако с секретными документами об этих учениях и списках их участников, в том числе и иностранцев", – написал автор поста.

На скриншоте, который он показал, последняя новость на сайте ВМС ВСУ датирована 9 июля, в версии, кешированной 8 июля, – 23 июня.

В следующих сообщениях он опубликовал персональные данные участников учений. На официальной странице ВМС ВСУ в Facebook нет публикаций, посвященных взлому.