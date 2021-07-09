Сайт ВМС Украины перестал работать. "Джокер "ДНР" заявляет, что взял его "попользоваться на время учений"

Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" выложил скриншоты сайта и написал, что взял его "попользоваться на время учений" Sea Breeze.
"Я решил посмотреть, как проходят учения украинцев и НАТО. Поэтому мне пришлось забрать сайт Военно-морских сил Украины https://navy.mil.gov.ua с некоторыми другими ресурсами под свой контроль. Оказывается, к сайту было привязано интернет-облако с секретными документами об этих учениях и списках их участников, в том числе и иностранцев", – написал автор поста.
На скриншоте, который он показал, последняя новость на сайте ВМС ВСУ датирована 9 июля, в версии, кешированной 8 июля, – 23 июня.
В следующих сообщениях он опубликовал персональные данные участников учений. На официальной странице ВМС ВСУ в Facebook нет публикаций, посвященных взлому.
Sea Breeze – ежегодные многонациональные морские учения, включающие морской, наземный и воздушный компоненты. Они проводятся совместно Соединенными Штатами и Украиной в Черноморском регионе с 1997 года. Учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня и будут продолжаться до 10 июля.
В этом году в рамках учений в Черном море будет рекордное количество участников. Маневры станут самыми масштабными с 1997 года, говорил главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Руслан Хомчак.
Учения состоят из четырех фаз: прибытие сил и развертывание пунктов управления, слаживание сил, активная фаза, подведение итогов учений и свертывание сил. Они будут проходить в Одессе, Очакове, Днестровском лимане, на Кинбурнской косе, островах Змеиный и Первомайский, в дельте реки Дунай.
Учения уже перешли в активную фазу.
Россия призывала НАТО отказаться от учений из-за "агрессивного характера" и "поощрений милитаристских настроений" Украины. Когда учения все же начались, российские военные заявили, что следят за кораблями – участниками Sea Breeze.
В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. Уязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.
В 2021 году были зафиксированы и заблокированы DDoS-атаки на веб-сайты Офиса президента Украины, СБУ и другие ресурсы.