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В Украине появится реестр запрещенного программного обеспечения – глава Госспецсвязи

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Украине необходима лаборатория по исследованию ПО, считают в Госспецсвязи
Украине необходима лаборатория по исследованию ПО, считают в Госспецсвязи
Фото: ЕРА

В Украине создадут реестр запрещенного для использования программного обеспечения (ПО). Об этом глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь сообщил LIGA.net в интервью, которое было опубликовано 8 июля.

"У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного к использованию, но впоследствии мы его создадим. [...] Попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы. Но для того, чтобы сделать такой реестр, нужна лаборатория по исследованию ПО, которую мы построим в этом году", – сказал он.

Глава Госспецсвязи отметил, что сейчас в Украине действует только реестр разрешенного для использования программного обеспечения.

"Госорганы не могут использовать программное обеспечение, которое не имеет разрешения и не присутствует в таком реестре", – подчеркнул Щиголь.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератак. За первое полугодие 2021-го – уже более 1,1 млн, говорил Щиголь.

По его словам, наиболее агрессивно в киберпространстве ведут себя Россия, Китай и Северная Корея.

Теги: исследование, компьютеры, Госспецсвязи, программное обеспечение, киберпреступность, кибератака, кибербезопасность, Юрий Щиголь
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