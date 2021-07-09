В Украине появится реестр запрещенного программного обеспечения – глава Госспецсвязи

"У нас пока нет реестра программного обеспечения, запрещенного к использованию, но впоследствии мы его создадим. [...] Попадет то ПО, которое несет в себе определенные угрозы. Но для того, чтобы сделать такой реестр, нужна лаборатория по исследованию ПО, которую мы построим в этом году", – сказал он.

Глава Госспецсвязи отметил, что сейчас в Украине действует только реестр разрешенного для использования программного обеспечения.

"Госорганы не могут использовать программное обеспечение, которое не имеет разрешения и не присутствует в таком реестре", – подчеркнул Щиголь.