В Госспецсвязи сообщили, что сайты Офиса президента, СБУ и других госорганов не работали из-за атак

В службе заявили, что 6 июля произошел аварийный технический сбой в работе интернет-провайдеров, обеспечивающих работу сайтов госорганов.

Государственный центр киберзащиты Госспецсвязи определил, что причинами технического сбоя были:

атака типа DNS Amplification на серверы доменных имен, обеспечивающих доступность веб-ресурсов органов государственной власти;

сетевая атака, направленная на нарушение сервиса маршрутизации сетевого трафика, которая вызвала временную недоступность резервных маршрутов и соответствующих веб-ресурсов.

"Средства системы обнаружения уязвимостей и реагирования на киберинциденты и кибератаки зафиксировали аномальные события на оборудовании системы защищенного доступа государственных органов к сети интернет", – говорится в сообщении.

В 21.00 доступ к сайтам был восстановлен.

"По результатам атаки зарегистрирован соответствующий киберинцидент, ведется расследование", – добавили в пресс-службе.