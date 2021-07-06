Сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ и ГБР перестали работать

Во время попыток открыть страницу пользователи видят уведомление "Нет связи с сайтом" или "Не удается получить доступ к сайту". Пресс-служба ОП публикует материалы через соцсети.

Скриншот: president.gov.ua

Аналогичная ситуация с сайтом Национального антикоррупционного бюро.

Скриншот: nabu.gov.ua

Кроме того, недоступны сайты Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты и Государственного бюро расследований.

В Офисе президента неполадки связывают с техническими проблемами, сообщили на Банковой "РБК-Украина". С неисправностью разбираются специалисты, связаны ли проблемы с хакерской атакой, они пока сказать не могут.

В департаменте киберполиции агентству также сообщили, что информации об атаках на сайт ОП к ним не поступало. "Возможно, идут плановые технические работы", – добавили в ведомстве.