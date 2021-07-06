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ПОЛИТИКА

Сайты Офиса президента, НАБУ, СБУ и ГБР перестали работать

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Сайт Офиса президента уже чинят специалисты
Сайт Офиса президента уже чинят специалисты
Фото: depositphotos.com

В работе сайта Офиса президента Украины произошел сбой, он недоступен уже больше часа, передает "ГОРДОН".

Во время попыток открыть страницу пользователи видят уведомление "Нет связи с сайтом" или "Не удается получить доступ к сайту". Пресс-служба ОП публикует материалы через соцсети.

Скриншот: https://www.president.gov.ua/
Скриншот: president.gov.ua

Аналогичная ситуация с сайтом Национального антикоррупционного бюро. 

Скриншот: nabu.gov.ua
Скриншот: nabu.gov.ua

Кроме того, недоступны сайты Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы специальной связи и защиты и Государственного бюро расследований. 

В Офисе президента неполадки связывают с техническими проблемами, сообщили на Банковой "РБК-Украина". С неисправностью разбираются специалисты, связаны ли проблемы с хакерской атакой, они пока сказать не могут. 

В департаменте киберполиции агентству также сообщили, что информации об атаках на сайт ОП к ним не поступало. "Возможно, идут плановые технические работы", – добавили в ведомстве.

Контекст:

В 2020 году, по данным Совета национальной безопасности и обороны, в Украине зафиксировали не менее 1 млн кибератакУязвимые веб-серверы государственных органов инфицировались вирусом, который скрыто делает их элементом бот-сети, используемой для DDoS-атак на другие ресурсы. Системы безопасности интернет-провайдеров определяли скомпрометированные веб-серверы как источник атак и начинали блокировать их работу путем автоматического внесения в черные списки.

В январе 2021 года было зафиксировано и заблокировано 30 DDoS-атак, часть из которых была направлена на веб-ресурсы Офиса президента Украины и Государственной службы специальной связи и защиты информации, заявляла пресс-служба Госспецсвязи Украины.

18 февраля пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко сообщил, что сайт спецслужбы подвергся мощной DDoS-атаке

СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины. 24 февраля СНБО сообщил о кибератаках на систему документооборота госорганов вирусом, похожим на Petya.

В середине июня 2021 года на государственные информресурсы Украины за неделю совершили более 50 тыс. кибератак.

Теги: интернет, сайт, НАБУ, кибератака, сбой, Офис президента Украины
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