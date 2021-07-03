Кибератака парализовала работу крупной сети супермаркетов Швеции. Bloomberg связало хакеров с Россией

США в апреле ввели новый пакет санкций против России за кибератаки Фото: ЕРА

"Наш поставщик [программного обеспечения] пострадал от хакерской атаки, поэтому кассовые аппараты в магазинах не работают. Сожалеем и сделаем все возможное, чтобы вскоре открыться", – говорится в заявлении.

Издание Expressen пишет, что в результате атаки возникли перебои в работе магазинов Coop Sweden на западе страны и в столице – Стокгольме. Компания рекомендовала приостановить обслуживание во всех магазинах 3 июля. По словам технического менеджера GlobalConnect Микаэля Вестерлунда, компании, которые полагаются на IT-услуги от субподрядчиков, должны пересмотреть свои механизмы работы сервиса.

По данным компании Huntress Labs Inc., которая работает в сфере кибербезопасности, атака с применением программ-вымогателей на цепочку поставок программного обеспечения затронула более 1000 предприятий, их число может продолжать расти, написало агентство Bloomberg.

Пресс-секретарь Coop SwedenТереза Кнапп в комментарии агентству сказала, что в Швеции более 800 магазинов продуктовой сети не смогли открыться. Хакеры являлись членами связанной с Россией группы REvil. В прошлом месяце эту же группировку обвиняли в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, напомнило Bloomberg.

Сеть супермаркетов Coop Sweden использует программное обеспечение Kaseya, ее поставляет компания Visma Esscom, сообщил телеканал SVT. Глава швейцарской компании Kudelski Security Андер Ховард сказал, что это была одна из самых мощных атак негосударственного субъекта с целью вымогательства.