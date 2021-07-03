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Кибератака парализовала работу крупной сети супермаркетов Швеции. Bloomberg связало хакеров с Россией

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США в апреле ввели новый пакет санкций против России за кибератаки
Фото: ЕРА

Одна из крупнейших сетей шведских продуктовых супермаркетов Coop Sweden вечером 2 июля подверглась хакерской атаке. Об этом компания сообщила в Facebook.

"Наш поставщик [программного обеспечения] пострадал от хакерской атаки, поэтому кассовые аппараты в магазинах не работают. Сожалеем и сделаем все возможное, чтобы вскоре открыться", – говорится в заявлении.

https://www.facebook.com/CoopSverige/posts/10159592280193454

Издание Expressen пишет, что в результате атаки возникли перебои в работе магазинов Coop Sweden на западе страны и в столице – Стокгольме. Компания рекомендовала приостановить обслуживание во всех магазинах 3 июля. По словам технического менеджера GlobalConnect Микаэля Вестерлунда, компании, которые полагаются на IT-услуги от субподрядчиков, должны пересмотреть свои механизмы работы сервиса.

По данным компании Huntress Labs Inc., которая работает в сфере кибербезопасности, атака с применением программ-вымогателей на цепочку поставок программного обеспечения затронула более 1000 предприятий, их число может продолжать расти, написало агентство Bloomberg.

Пресс-секретарь Coop SwedenТереза Кнапп в комментарии агентству сказала, что в Швеции более 800 магазинов продуктовой сети не смогли открыться. Хакеры являлись членами связанной с Россией группы REvil. В прошлом месяце эту же группировку обвиняли в кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса JBS, напомнило Bloomberg.

Сеть супермаркетов Coop Sweden использует программное обеспечение Kaseya, ее поставляет компания Visma Esscom, сообщил телеканал SVT. Глава швейцарской компании Kudelski Security Андер Ховард сказал, что это была одна из самых мощных атак негосударственного субъекта с целью вымогательства.

Контекст:

Спецслужбы США и Великобритании в совместном докладе заявили, что главное управление Генштаба вооруженных сил России стоит за кибератаками на сотни организаций США и других стран мира с 2019 года и до настоящего времени.

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в УкраинеСШАИрландииНидерландахВеликобритании, Франции, ГерманииЛатвииЧехииПольше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак.

Теги: Россия, хакеры, Швеция, продукты, Стокгольм, кассовые аппараты, программное обеспечение, вымогательство, кибератака, кибербезопасность, супермаркет
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