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Хакеры из РФ атаковали банковскую систему Германии – СМИ

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По данным Bild, контролируемые Россией хакеры не впервые атакуют инфраструктуру Германии
По данным Bild, контролируемые Россией хакеры не впервые атакуют инфраструктуру Германии
Фото: depositphotos.com

Хакеры из России на протяжении последних нескольких дней осуществляли массированную кибератаку на критическую инфраструктуру и банковскую систему Германии. Об этом пишет немецкая газета Bild 30 июня.

Информацию о кибератаке газете подтвердило Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI), однако деталей пока не озвучивают.

В то же время источники в западной разведке сообщили изданию, что атаку организовали поддерживаемые государством российские хакеры из группировки Fancy Lazarus.

По информации источников, возможные причины кибератаки – месть за политику санкций против России и попытка россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси.

Bild подчеркивает, что Россия и ранее атаковала немецкую инфраструктуру "своими хакерскими батальонами, подчиненными военной разведке ГРУ". В частности, по данным издания, несколько раз подвергался взлому Бундестаг и данные политиков перехватывались. Кроме того, утверждает Bild, информация производителя вакцин BioNTech была украдена у Европейского агентства по утверждению лекарственных средств (EMA).

Контекст:

В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в УкраинеСШАИрландииНидерландахВеликобритании, Франции, ГерманииЛатвииЧехииПольше.

США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".

Президент РФ Владимир Путин утверждает, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак.

Теги: Германия, хакеры, банки, Бундестаг, киберпреступность, кибератака
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