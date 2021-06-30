Хакеры из РФ атаковали банковскую систему Германии – СМИ

Информацию о кибератаке газете подтвердило Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI), однако деталей пока не озвучивают.

В то же время источники в западной разведке сообщили изданию, что атаку организовали поддерживаемые государством российские хакеры из группировки Fancy Lazarus.

По информации источников, возможные причины кибератаки – месть за политику санкций против России и попытка россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси.

Bild подчеркивает, что Россия и ранее атаковала немецкую инфраструктуру "своими хакерскими батальонами, подчиненными военной разведке ГРУ". В частности, по данным издания, несколько раз подвергался взлому Бундестаг и данные политиков перехватывались. Кроме того, утверждает Bild, информация производителя вакцин BioNTech была украдена у Европейского агентства по утверждению лекарственных средств (EMA).