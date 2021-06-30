Хакеры из РФ атаковали банковскую систему Германии – СМИ

Информацию о кибератаке газете подтвердило Федеральное управление по вопросам информационной безопасности (BSI), однако деталей пока не озвучивают.
В то же время источники в западной разведке сообщили изданию, что атаку организовали поддерживаемые государством российские хакеры из группировки Fancy Lazarus.
По информации источников, возможные причины кибератаки – месть за политику санкций против России и попытка россиян предотвратить жесткие санкции против Беларуси.
Bild подчеркивает, что Россия и ранее атаковала немецкую инфраструктуру "своими хакерскими батальонами, подчиненными военной разведке ГРУ". В частности, по данным издания, несколько раз подвергался взлому Бундестаг и данные политиков перехватывались. Кроме того, утверждает Bild, информация производителя вакцин BioNTech была украдена у Европейского агентства по утверждению лекарственных средств (EMA).
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.
США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".
Президент РФ Владимир Путин утверждает, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак.