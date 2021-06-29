Amazon купила приложение для обмена зашифрованными сообщениями

Мессенджер Wickr предлагает сквозной шифрованный обмен сообщениями, голосовые и видеозвонки, а также обмен файлами. Приложение популярно среди правительственных и военных ведомств, отметили журналисты.

Корпоративные клиенты используют Wickr, чтобы поддерживать конфиденциальность общения между сотрудниками и деловыми партнерами, при этом соблюдая нормативные требования, пояснил главный специалист по информационной безопасности Amazon Web Services Стивен Шмидт.

По его словам, спрос на безопасную связь ускоряется по мере перехода к "гибридной работе" во время пандемии коронавируса, когда люди делят рабочее время между домом и офисом. Это открыло новые возможности для хакеров, отметил Шмидт.

Компания Amazon не раскрывает цену, которую заплатила за приложение.