Полиция охраны и платформа Safor Urkaine запустили приложение для отправки сигнала об опасности

Украина – первая страна, где запустили приложение Safor, которое стало продуктом сотрудничества полиции охраны и охранной платформы Safor Urkaine.

Полиция охраны и охранная платформа Safor Urkaine 23 сентября на пресс-конференции в агентстве УНИАН презентовали мобильное приложение Safor, которое может отправлять сигнал об опасности пользователя его близким и на пульт полиции охраны.

Тревожный сигнал передает также геолокацию человека, который его послал. Приложение работает и с минимальным зарядом батареи смартфона. Есть круглосуточная поддержка и широкая карта покрытия.

Приложение ориентировано на широкий круг пользователей: дети и родители, туристы, люди старшего возраста. Есть версия для гаджетов с операционной системой iOS и Android, обе доступны для скачивания.

Украина – первая страна, где запустили проект. Разработчики заявляют, что аналогов приложению нет. Продукт стал результатом сотрудничества правоохранителей и Safor.

Начальник департамента полиции охраны Сергей Парфенюк сообщил, что запуск программы состоялся после тестирования приложения.

"Когда компания Safor более двух лет назад пришла с предложением создать мобильное приложение, которое предоставит человеку возможность в любой точке отправить сообщение, что ему угрожает опасность, мы заинтересовались проектом", – отметил он.