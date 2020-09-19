ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Обеспечить полную безопасность местных выборов на прифронтовых территориях Донбасса невозможно – ЦИК Украины

Центризбирком Украины заявил, что местные выборы 25 октября невозможно провести из соображений безопасности в 10 территориальных общинах Донецкой области и в восьми – Луганской.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября на всех территориях Украины, кроме временно неподконтрольных
Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября на всех территориях Украины, кроме временно неподконтрольных
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины, Национальная полиция и командование операции Объединенных сил подтвердили Центральной избирательной комиссии (ЦИК), что не смогут обеспечить полную безопасность местных выборов в населенных пунктах вдоль линии разграничения, если они будут назначены на 25 октября. Об этом пишут "Українські новини".

8 августа ЦИК на основании выводов Донецкой и Луганской военно-гражданских администраций (ВГА) установил невозможность проведения 25 октября местных выборов в 18 территориальных общинах Донбасса.

18 августа ЦИК повторно обратился к Донецкой и Луганской ВГА, Службе безопасности Украины (СБУ), Национальной полиции и командующему операцией Объединенных сил (ООС) с просьбой уточнить информацию о ситуации с безопасностью в населенных пунктах на линии разграничения.

В Донецкой и Луганской ВГА не стали пересматривать список населенных пунктов, где невозможно провести местные выборы 25 октября, остальные прислали ответы, сообщили журналисты издания.

Согласно ответу СБУ, обеспечить надлежащую полную безопасность граждан во время проведения местных выборов на территории Донецкой и Луганской областей, особенно в объединенных территориальных общинах, созданных вдоль линии разграничения, не представляется возможным. Это связано с тем, что обстрелы со стороны незаконных вооруженных формирований, вопреки договоренностям о "режиме тишины" на Донбассе, продолжаются. Это повышает уровень террористической угрозы, поэтому СБУ не может гарантировать безопасность жителей указанных территорий.

Национальная полиция Украины также ответила, что не готова обеспечить безопасность в населенных пунктах Донбасса, где власти не осуществляют свои полномочия, и в размещенных на линии соприкосновения.

Командующий ООС Владимир Кравченко ответил, что 27 августа провел с представителями Донецкой ВГА, СБУ и Национальной полиции совещание, на котором подтвердился предварительный вывод о невозможности проведения местных выборов в населенных пунктах вдоль линии разграничения. Он особо отметил, что из-за продолжающихся случаев нарушения "режима тишины" со стороны боевиков ситуация с безопасностью на этих территориях может измениться в худшую сторону.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября. Голосование пройдет по всей Украине, кроме оккупированного Россией Крыма и отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Избирательная кампания стартовала 5 сентября.

Теги: Донецк, СБУ, Луганск, ЦИК, Донбасс, местные выборы, безопасность, Национальная полиция, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
Рыбак: Я не так счастлив, как многим кажется
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
"Кобелина", "Эстафетная палочка". Певица Штурм заявила, что Тарзан пытался ее совратить
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Королева Великобритании лишила Вайнштейна почетной награды
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Остапчук заявил, что вылечился от COVID-19
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
Новый адвокат Ефремова требует заменить ему реальный срок на условный
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
"Лечение назначают правильно". Заразившаяся коронавирусом Камалия обнародовала фото из больницы
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
  Стас Пьеха: Когда умирал, была передозировка, я попросил послушать сына, его голос
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Он меня так вдохновляет". Зета-Джонс обнародовала фото с отцом
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
"Очень важное заявление". Тарзан, изменивший жене, обратился к подписчикам
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Jerry Heil призналась, что любит подслушивать
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
Кэти Перри заявила о преследованиях и угрозах со стороны бездомного – СМИ
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
  "Белая рубашка". Астафьева выпустила клип, снятый в Исландии. Видео
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
"Чудное дитя". Loboda показала старшую дочь
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
Названо имя ведущей балкона в четвертом эфире "Танцев со звездами"
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
Королева после измены Тарзана обнародовала загадочное фото
  "Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
"Все одна да одна". Maruv показала Урганту своего мужа
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
Стоун рассказала, как голливудский режиссер ради роли просил ее посидеть у него на коленях
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
"Она была жестоко избита". Стал известен характер травм покойной Легкоступовой
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
Избранница Эдгара Каминского обнародовала совместное фото
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
"Наверное, сегодня кто-то родится". Соцсети пожелали Tarabarova легких родов
  Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Киркоров, Басков, Буйнов, Анита Цой записали клип с цитатой Лукашенко. Видео
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
Покинувший шоу "Танцы со звездами" Дикусар заявил, что у него осталось чувство недосказанности
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS