США готовы ответить на возможные атаки РФ – Блинкен

Госсекретарь отметил, что если Россия продолжит "безрассудные или агрессивные действия", подобные кибератакам на программное обеспечение Госдепа США SolarWinds, вмешательству в выборы или отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, Вашингтон будет готов дать ей ответ – "не в целях конфликта, не для эскалации", а потому, что США защищают свои интересы и ценности.
Блинкен подчеркнул, что "выбор действительно за Россией".
Отдельно чиновник упомянул кибератаку с вымогательством на один из основных трубопроводов, обслуживающих восточное побережье США. Он отметил, что как полагают в США, нападение было совершено не какой-либо страной, а преступной группой, "но люди, ответственные за это, оказались в России". По его словам, США напомнили РФ, что ни одно ответственное государство не будет заниматься укрывательством и предоставлением убежища таким преступникам, и ожидают, что Россия примет меры.
В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются на стабильные и взаимовыгодные отношения с Москвой. В частность, он отметил, что есть возможности для совместной работы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и киберпространством. Есть также региональные вопросы, по которым, считает Блинкен, США и Россия могут работать вместе в общих интересах.
В настоящее время Блинкен находится с визитом в Италии. Он прибыл в страну 27 июня для встречи с ее руководством, а также папой римским Франциском и рядом министров стран – членов "Большой двадцатки".
В последние несколько лет хакеров, действующих из России или поддерживаемых этой страной, обвиняли в кибератаках на государственные структуры и крупные производства в Украине, США, Ирландии, Нидерландах, Великобритании, Франции, Германии, Латвии, Чехии, Польше.
США в апреле ввели новый пакет санкций против России, обусловленный, в частности, обвинениями в кибератаках, и решили выслать из страны 10 сотрудников российского посольства в Вашингтоне. По данным Белого дома, среди них есть представители российских спецслужб. Россия 16 апреля объявила о встречных санкциях против США.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявлял, что в случае хакерских атак многие страны "по установке сразу же обвиняют в этом Российскую Федерацию", и призывал другие страны отказаться от "массового антироссийского психоза".
9 мая стало известно о кибератаке на Colonial Pipeline. Этот трубопровод транспортирует 45% дизельного топлива, керосина и бензина на восточное побережье США. Из-за кибератаки его работа была заблокирована до 13 мая. По данным СМИ, Colonial Pipeline выплатила устроившим кибератаку хакерам $5 млн выкупа.
ФБР подтвердило, что хакерскую атаку на Colonial Pipeline провела группировка Darkside. "Есть веские основания полагать, что преступники, совершившие нападение, живут в России", – заявил президент США Джо Байден. Он отметил, что ФБР не считает причастными к атаке правительство или президента РФ.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что РФ не имеет отношения к кибератаке на трубопровод Colonial Pipeline. Он также сказал, что России нет в списке стран, из которых осуществляется наибольшее число кибератак в мире.