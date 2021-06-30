США готовы ответить на возможные атаки РФ – Блинкен

Блинкен об отношениях РФ и США: Выбор действительно за Россией Фото: EPA

Госсекретарь отметил, что если Россия продолжит "безрассудные или агрессивные действия", подобные кибератакам на программное обеспечение Госдепа США SolarWinds, вмешательству в выборы или отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, Вашингтон будет готов дать ей ответ – "не в целях конфликта, не для эскалации", а потому, что США защищают свои интересы и ценности.

Блинкен подчеркнул, что "выбор действительно за Россией".

Отдельно чиновник упомянул кибератаку с вымогательством на один из основных трубопроводов, обслуживающих восточное побережье США. Он отметил, что как полагают в США, нападение было совершено не какой-либо страной, а преступной группой, "но люди, ответственные за это, оказались в России". По его словам, США напомнили РФ, что ни одно ответственное государство не будет заниматься укрывательством и предоставлением убежища таким преступникам, и ожидают, что Россия примет меры.

В то же время госсекретарь США подчеркнул, что Соединенные Штаты надеются на стабильные и взаимовыгодные отношения с Москвой. В частность, он отметил, что есть возможности для совместной работы по стратегической стабильности, контролю над вооружениями и киберпространством. Есть также региональные вопросы, по которым, считает Блинкен, США и Россия могут работать вместе в общих интересах.

В настоящее время Блинкен находится с визитом в Италии. Он прибыл в страну 27 июня для встречи с ее руководством, а также папой римским Франциском и рядом министров стран – членов "Большой двадцатки".