СНБО предупредил о кибератаках на систему документооборота госорганов. Вирус похож на Petya

Национальный координационный центр кибербезопасности Украины сообщил о попытках массового заражения информационных ресурсов государственных органов. Кибератаку связывают с одной из хакерских шпионских группировок из России.

Специалисты Национального координационного центра кибербезопасности (НКЦК) при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины обнаружили попытки кибератак на систему электронного взаимодействия органов исполнительной власти. Об этом рассказали в пресс-центре СНБО 24 февраля.

"Целью атаки было массовое заражение информационных ресурсов государственных органов, поскольку именно с использованием этой системы осуществляется документооборот в большинстве органов государственной власти", – отметили в СНБО.

Документы содержали макрос, который при открытии файлов тайно загружал программу для удаленного управления компьютером. Способы и средства реализации этой кибератаки позволяют связать ее с одной из хакерских шпионских группировок из Российской Федерации, пояснили в ведомстве.

По информации киберспециалистов, атака относится к так называемым supply chain attack. Она направлена на цепочку поставок с целью получить доступ к целевой организации не напрямую, а через слабые места в инструментах и сервисах, которые она использует.

Самой известной и масштабной атакой подобного типа стали NotPetya в 2017 году и Solorigate в 2020–2021 годах, которую сейчас расследуют в США. В этих случаях вредоносный программный код распространялся через программное обеспечение (М.Е.DОС в Украине и продукты Solarwinds в США), напомнили в совете.

СНБО 22 февраля предупреждал, что злоумышленники начали использовать новый механизм кибератак на сайты сектора безопасности и обороны Украины.