В Киеве разоблачили хакеров, которые атаковали 150 компаний из США и Европы

Хакеры похищали конфиденциальные данные компаний при помощи программы Egregor Ransomware, убытки от их деятельности достигают $80 млн, сообщил Офис генерального прокурора Украины.

Хакерам грозит лишение свободы на срок от трех до семи лет Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

В Киеве разоблачили группу хакеров, которые атаковали серверы компаний США и стран Европы, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины 17 февраля.

Хакеров выявили киберспециалисты Службы безопасности Украины вместе с коллегами из Франции и США. По информации ведомства, обвиняемые требовали деньги за украденную информацию.

Компьютерщики использовали вредоносную программу Egregor Ransomware, предназначенную для кражи персональных и платежных данных, паролей и логинов.

"За их неразглашение, а также за дешифровку пораженных компьютерных сетей хакеры требовали значительные денежные средства. По предварительным данным, с использованием вирусной программы было поражено около 150 иностранных компаний. Убытки от деятельности группировки достигают $80 млн", – указали в Офисе генпрокурора.

Правоохранители провели обыски на территории Киева и изъяли у хакеров компьютерное и серверное оборудование, с помощью которого велись атаки. Участникам группы, в том числе организатору, сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 189 (вымогательство) и ч. 2 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу электронно-вычислительных машин) Уголовного кодекса Украины. Участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.