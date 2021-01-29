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Эксперт по кибербезопасности Корсун рассказал, как доказать причастность России к кибератакам в США

Россия обсуждает кибератаки только со своими политическими союзниками, поэтому получить приемлемые доказательства для суда о ее причастности к хакерским атакам в США физически невозможно, считает эксперт по кибербезопасности Константин Корсун.

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Хакеры похитили информацию из министерства финансов США
Хакеры похитили информацию из министерства финансов США
Фото: depositphotos.com

Официальные доказательства о причастности России к кибератакам на сайты США, о которых стало известно в декабре прошлого года, можно получить только через местного провайдера. Такое мнение выразил эксперт по кибербезопасности Константин Корсун в эфире программы "Код безопасности" на телеканале "Дом"

"Поскольку Российская Федерация ни с кем по этим вопросам сейчас не сотрудничает кроме своих политических союзников, то соответственно получить вот эту окончательную точку, совершенно окончательную, официально для суда приемлемое доказательство не представляется просто физически возможным. Но есть много косвенных и около почти прямых доказательств. Иначе бы американские [информационные] агентства не выходили бы со столь серьезным заявлением. Они сказали, что это был русский, это была разведывательная операция и это была Advanced Persistent Threat, то есть тип атаки, который вообще физически доступен к осуществлению только мощнейшим киберхакерским группам, либо разведкам и правительствам", – пояснил Корсун. 

13 декабря прошлого года стало известно, что хакеры, которые, вероятно, работают на Россию, похитили информацию из министерства финансов США и управления по телекоммуникациям и информации министерства торговли страны. Жертвами атаки стали государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в США, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Организации взломали через сервер обновлений системы управления сетью, созданный фирмой SolarWinds. 

Газета The Washington Post сообщала о причастности хакеров группировки APT29, известной как Cozy Bear, к кибератаке на правительственные сайты США. Хакеры, по информации издания, сотрудничают со Службой внешней разведки России.

Президент США Джо Байден после вступления в должность в январе 2021 года обещал рассмотреть несколько вариантов ответа на предполагаемое участие России в кибератаке на американские федеральные структуры. Вашингтон намерен предпринять действия, которые обернутся для Москвы серьезными экономическими, финансовыми и технологическими потерями, говорил собеседник агентства Reuters. В то же время США намерены действовать так, чтобы избежать эскалации конфликта между странами. 

В число таких компаний может войти алюминиевый гигант Rusal, санкции против которого США сняли в 2019 году. Еще эффективнее по России ударит отключение от системы международных банковских переводов SWIFTуточнил эксперт по кибербезопасности Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне Джеймс Эндрю Льюис.

Теги: Россия, США, хакеры, санкции, безопасность, кибератака, кибербезопасность, русские
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