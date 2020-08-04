Бульвар Шоубиз
 
04 августа, 2020
 
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Как организовать систему видеонаблюдения дома

Системы видеонаблюдения на улицах, в торговых центрах, госучреждениях – привычная картина. Но домашняя система видеонаблюдения пока не столь популярна, хотя она может помочь защитить дом, проверить поведение детей и домашних животных, позволяет среагировать на ЧП. Самостоятельная установка видеонаблюдения дома требует учета ряда факторов.

Охватить камерами всю квартиру и добиться отсутствия &ldquo;слепых зон&rdquo; поможет проектирование, которое предшествует монтажу
Охватить камерами всю квартиру и добиться отсутствия “слепых зон” поможет проектирование, которое предшествует монтажу
Фото: usm1.com.ua

Выбор техники

Главной в системе является все же техника, в том числе видеокамеры, основным критерием которых является параметр – пиксель/метр. Для обзорного наблюдения будет достаточно 20 пикселей, если нужна система с распознаванием “свой-чужой”, необходимо устройство с более чем 250 пикселями. 

Также имеет значение ряд других показателей:

  • разрешение камеры;
  • тип матрицы;
  • размер матрицы;
  • частота кадров;
  • светочувствительность;
  • подсветка;
  • корпус. 

Только учтя максимум параметров и область применения камер, можно выбрать устройства, выполняющие свои функции наблюдения. Хотя для дома подойдут самые простые камеры, самостоятельно их выбрать сложно – кроме того, эксперты умеют модернизировать технику для улучшения результатов. 


Метод передачи данных

Видеосигнал от камеры может передаваться беспроводным способом или по кабелю, начиная от витой пары и заканчивая коаксикальным кабелем. Сигнал беспроводного подключения можно перехватить или создать помехи, и хотя владелец экономит на коммуникациях, монтировать кабель питания для камер все же потребуется.

Кабельное подключение требует выбора производительного и функционального провода, чаще всего это коаксикал. В нем можно скомбинировать аудио- и видеосигналы, одновременно запитать систему электричеством. Но выбор кабеля зависит от дальности передачи данных. Например, RG-6 подойдет для расстояний не более 50 метров, РК-75-2-11 – до 100 метров, а витая пара с AVT-TX345, а также AVT-RX342 отлично передают информацию на расстоянии в 2500 метров. 

Насколько бы качественной камера ни была, без хорошего кабеля она даст плохую картинку и маленькую скорость передачи информации. Кроме того, выбрав отдельные кабели, владелец получит не скрытую систему наблюдения, а ворох проводов, которые будет сложно спрятать. Но и покупка дорогих высокоскоростных кабелей не всегда оправдана, гарантировать они могут только повышенную трату денег.


Профессиональный монтаж

Охватить камерами всю квартиру и добиться отсутствия “слепых зон” поможет проектирование, которое предшествует монтажу. В ходе планирования также определяется используемая техника, ее соединение, расположение серверов, источники резервного питания. Условия освещенности, температуры, наличие сложных углов тоже играют роль – поскольку камеры могут либо выйти из строя, либо не покажут полной картины.

Электрическая система требует профессионального исполнения, а передатчики сигналов – защиты не только от вмешательства, но и помех, создаваемых другим электрооборудованием. От расчета нагрузок на сеть зависит продуктивность камер, но их лучше рассчитывать с запасом, ведь в будущем могут добавляться новые компоненты, а проектирование “впритык” может привести к необходимости перекладки всей сети. 

Сложнее всего рассчитывать единую сеть наблюдения на улице и в доме, ведь параметры будут абсолютно разными. А учитывая, что большинство домовладельцев имеют поверхностные знания или вообще нулевой опыт общения с электричеством – результаты могут оказаться плачевными. 


Настройка камер

Это последний этап создания системы наблюдения, на котором потребуются видеорегистратор и второй человек, который будет помогать в настройке резкости камер и углов обзора. Если к камерам поставляется ПО – с настройкой будет меньше проблем, ведь программа на ПК сама найдет устройства и произведет настройки сети. 

Кроме того, важно использовать программы, в которых есть все функции. Обычно они платные и есть только у профессионалов, но и бесплатные версии некоторого ПО могут быть эффективными. Все зависит от требуемых функций: так, записывать видео в реальном времени с нескольких камер, неограниченно хранить данные, распознавать лица и вести хронологию событий позволяет только платная программа. 

В любом случае, монтаж видеонаблюдения хоть и можно провести самостоятельно, лучше обратиться к профессионалам. Компания "Укрспецмонтаж" произведет профессиональные расчеты согласно пожеланям клиента, составит смету, качественно смонтирует всю сеть и предоставит качественный результат с гарантией, который позволит добиться безопасности во всем доме. 

Теги: безопасность
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