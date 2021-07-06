В учениях Sea Breeze началась активная фаза в береговой зоне
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
Фото: Командування морської піхоти / Facebook
В береговой компоненте учений Sea Breeze 6 июля началась активная фаза. Об этом сообщает
пресс-служба командования морской пехоты Украины в Facebook. Многонациональные тактические группы выдвинулись из пункта базирования в районы сосредоточения. "При совершении марша подразделения получали немало вводных. В частности, тактические группы отражают засады условного противника, проводят действия во время блокирования маршрутов местным населением", – говорится в сообщении. Тренировки спланированы так, чтобы условия были максимально приближены к боевым. В них участвуют военные отдельного батальона морской пехоты, морской пехоты США, вооруженных сил Грузии, вооруженных сил Молдовы, Госпогранслужбы Украины, а также украинские курсанты.