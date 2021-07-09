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Медведчуку продлили арест, новый спикер Зеленского провел первый брифинг. Главное за день

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Главные новости дня
Фото: ЕРА, president.gov.ua

"ГОРДОН" представляет обзор событий пятницы, 9 июля.

Новый спикер Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня подписал указы об увольнении Юлии Мендель с должности пресс-секретаря главы государства и назначении телеведущего Сергея Никифорова на этот пост. Мендель, как заявили в Офисе президента, останется в команде, но на какой должности, пока неизвестно. 

Никифоров к вечеру провел свой первый брифинг на должности. Рассказал о беседе главы ОПУ Андрея Ермака с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд, о предстоящей встрече Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. 

Также он сообщил, что не будет читать книгу Мендель, и рассказал, как "бегло пересекался" с президентом

Продление ареста для Медведчука

Суд сегодня утром продлил до 7 сентября срок домашнего ареста для нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кума президента РФ Виктора Медведчука. Заседание началось еще 8 июня, продолжалось более 12 часов, поздно вечером судья ушел на перерыв. 

Арест "голосеевского" стрелка

Голосеевский районный суд Киева на два месяца отправил под стражу 37-летнего Ивана Мартынюка, который 7 июля забаррикадировался в квартире на Голосеевском проспекте и стрелял в полицейских.

Мужчина говорил, что защищал свое жилье с оружием "во время попытки срезать петли" на дверях. СМИ опубликовали видео, где видно, что выстрел раздался, когда неизвестный болгаркой резал дверь. Полицейский в это время закрывал дверной глазок

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко пояснил, что правоохранители сопровождают кредиторов в исполнительном производстве. "Когда кто-то взял деньги в долг 13 лет назад и не платил долги, то государство обязано обеспечить права как должника, так и кредитора. Кредитор имеет право получить то имущество, за которое ему не заплатили долг", – прокомментировал он ситуацию.

Взлом сайта ВМС Украины

Во второй половине дня перестал работать сайт Военно-морских сил Украины. Анонимный Telegram-канал "Джокер "ДНР" заявил, что взял сайт "попользоваться на время учений" Sea Breeze.

В Минобороны подтвердили, что сайт ВМСУ подвергся хакерской атаке. Там заявили, что киберугрозы устранили и сайт ВМС восстановит работу в ближайшее время. К моменту публикации статьи сайт запустили. 

Пытки украинца в Беларуси

Украинец Рабешко покинул Беларусь и рассказал, что в КГБ в Пинске его шесть часов пытали – били по голове, телу, душили и несколько раз бросили в шкаф. Он зафиксировал все побои, Министерство иностранных дел решительно осудило действия белорусских силовиков. 

Рекорд вакцинации

В Украине два дня подряд делают более 100 тыс. прививок от коронавирусной инфекции. За сутки 8 июля гражданам страны ввели 109 тыс. доз, таким образом был установлен новый рекорд вакцинации за сутки.

Эксклюзивы "ГОРДОН"

Сегодня издание "ГОРДОН" опубликовало несколько эксклюзивных материалов: интервью главы Государственной аудиторской службы Геннадия Плиса о том, как расходуются средства "ковидного" фонда, блог вице-премьера – министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова о COVID-сертификатах и колонку председателя Всеукраинской общественной организации "Объединенная диаспора азербайджанцев Украины" Хикмета Джавадова о патриотичности украинцев.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Германия, Беларусь, хакеры, арест, ВМС Украины, пытки, Антон Геращенко, Sea Breeze, Владимир Зеленский, Джокер, эксклюзив, квартира, суд, силовики, коронавирус
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