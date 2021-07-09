Медведчуку продлили домашний арест

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Медведчука Виктора Владимировича – удовлетворить. Продолжить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив круглосуточно покидать место проживания сроком до 7 сентября 2021 года включительно, за исключением необходимости получения медицинской помощи", – огласил решение судья Сергей Вовк.

Решение суда может быть оспорено в течение пяти дней. Защита Медведчука уже сообщила, что будет обжаловать его в Киевском апелляционном суде.

Прокуроры просили продлить меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до сентября, подчеркивая риски побега, давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств. Также прокуроры отметили, что пока по делу установлены не все возможные участники.

Адвокаты просили отменить меру пресечения и заявляли, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По мнению защиты, мера пресечения в виде круглосуточного ареста мешает Медведчуку выполнять свои обязательства народного депутата.

Сам Медведчук вновь заявил, что считает дело против него политически мотивированным и частью борьбы с оппозицией. Он также утверждает, что ходатайство о продлении ему меры пресечения было подано и рассмотрено с процессуальными нарушениями. "Однозначно, было давление [на суд] прокуратуры, было давление власти", – считает политик.

На суде присутствовали однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие. Кроме того, под судом во время заседания дежурили охранники фирмы "Шторм" и представители общественной организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, сообщает hromadske.

Заседание по продлению меры пресечения началось еще 8 июля и длилось более 12 часов. В начале заседания адвокаты Медведчука заявляли отвод судье Сергею Вовку и прокурору Руслану Ижуку, но ходатайства не были удовлетворены.