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ПОЛИТИКА

Медведчуку продлили домашний арест

Круглосуточный домашний арест Медведчуку продлили до 7 сентября
Круглосуточный домашний арест Медведчуку продлили до 7 сентября
Фото: zagittya.com.ua

Печерский райсуд Киева 9 июля продлил меру пресечения главе политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктору Медведчуку, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Суд постановил: ходатайство прокурора о продлении срока действия меры пресечения в виде домашнего ареста в отношении подозреваемого Медведчука Виктора Владимировича – удовлетворить. Продолжить срок действия меры пресечения в виде домашнего ареста, запретив круглосуточно покидать место проживания сроком до 7 сентября 2021 года включительно, за исключением необходимости получения медицинской помощи", – огласил решение судья Сергей Вовк.

Решение суда может быть оспорено в течение пяти дней. Защита Медведчука уже сообщила, что будет обжаловать его в Киевском апелляционном суде.

Прокуроры просили продлить меру пресечения Медведчуку в виде круглосуточного домашнего ареста до сентября, подчеркивая риски побега, давления на вероятных соучастников, свидетелей, сокрытие, уничтожение, искажение вещественных доказательств. Также прокуроры отметили, что пока по делу установлены не все возможные участники.

Адвокаты просили отменить меру пресечения и заявляли, что риски необоснованные, а подозрение незаконно. По мнению защиты, мера пресечения в виде круглосуточного ареста мешает Медведчуку выполнять свои обязательства народного депутата.

Сам Медведчук вновь заявил, что считает дело против него политически мотивированным и частью борьбы с оппозицией. Он также утверждает, что ходатайство о продлении ему меры пресечения было подано и рассмотрено с процессуальными нарушениями. "Однозначно, было давление [на суд] прокуратуры, было давление власти", – считает политик. 

На суде присутствовали однопартийцы Медведчука, в частности Юрий Бойко, Нестор Шуфрич, Наталья Королевская и другие. Кроме того, под судом во время заседания дежурили охранники фирмы "Шторм" и представители общественной организации "Патриоты – За жизнь" нардепа от ОПЗЖ Ильи Кивы, сообщает hromadske.

Заседание по продлению меры пресечения началось еще 8 июля и длилось более 12 часов В начале заседания адвокаты Медведчука заявляли отвод судье Сергею Вовку и прокурору Руслану Ижуку, но ходатайства не были удовлетворены.

Контекст:

11 мая генпрокурор Украины Ирина Венедиктова подписала нардепам от ОПЗЖ Медведчуку и Тарасу Козаку подозрения в государственной измене и покушении на разграбление национальных ресурсов. СМИ сообщили, что в доме Медведчука в Киеве и офисе ОПЗЖ СБУ проводила обыски.

Венедиктова подчеркнула, что политики в деле нет, речь идет только об уголовных преступлениях.

В деле три эпизода, первый из них касается помощи России в получении нефтегазового месторождения в аннексированном Крыму, второй – передачи спецслужбам РФ тайных сведений об украинских войсках, третий – участия фигурантов в разработке проекта "Луч", с помощью которого планировалось вербовать украинских мигрантов в РФ.

Подозрения не вручали лично – Козак, по данным СБУ, находится в РФ и "не планирует возвращаться", Медведчук был в Украине, но найти его 11 мая правоохранители не смогли. 13 мая Медведчук заявил, что Козак "находится на лечении в Беларуси".

12 мая Медведчук и его адвокаты пришли в Офис генпрокурора и ознакомились с подозрением. По словам защитников политика, ему сообщили о подозрении по ст. 111 (государственная измена) и по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины. Как уточнила Венедиктова, подозрение по ст. 438 касается разграбления национальных ресурсов на временно оккупированной территории Крыма.

13 мая Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля, ему надели электронный браслет

7 июля суд продлил сроки досудебного расследования по делу Медведчука и Козака до 11 ноября.

Теги: Виктор Медведчук, Печерский суд, Сергей Вовк, домашний арест, суд, ОПЗЖ
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