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"Укртранснафта" начала управлять частью "трубы Медведчука"

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"Укртранснафта" будет управлять частью нефтепродуктопровода "Самара Западное направление" в течение пяти лет
"Укртранснафта" будет управлять частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в течение пяти лет
Фото: depositphotos.com

АО "Укртранснафта" 30 июня подписало с Агентством по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных преступлений (АРМА), договор на управление участком магистрального нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление", который связывали с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком, сроком на пять лет. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Согласно условиям договора, "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", – отметили в релизе.

"Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все разрешения, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.

Контекст:

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатировала компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь", кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком. По словам экс-премьера Арсения Яценюка, в 2015 году нефтепровод по решению суда перешел в руки людей, которые имеют отношение "персонально к Виктору Медведчуку".

Сам политик любую причастность к нефтепроводу и компании "Прикарпатзахідтранс" отрицал.

Как пишет издание "Бабель", хотя построенный во времена СССР нефтепродуктопровод после провозглашения независимости Украины должен был перейти в собственность государства, дочерняя компания российской АК "Транснефтепродукт" не передала права на трубопровод.

В настоящее время, по данным сервиса мониторинга регистрационных данных Opendatabot, "Прикарпатзахідтранс" с уставным капиталом 105 млн 563,427 тыс. грн принадлежит белорусскому предприятию "Нефтебитумный завод" (51%), International Trading Partners (48%) и Анатолию Шеферу (1%).

11 февраля 2021 года украинские правоохранители сообщили о подозрении бывшей заместительнице директора госпредприятия "Украинский государственный научно-исследовательский и проектный институт азотной промышленности и продуктов органического синтеза" (УкрГИАП). Она, по данным следствия, составила недостоверное заключение, которое стало основанием для получения компанией "Прикарпатзахідтранс" в собственность части этого нефтепровода.

В конце февраля нефтепродуктопровод передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования, а Высший антикоррупционный суд наложил на него арест. Компания подала апелляцию на арест, но суд отказал в ее удовлетворении.

АРМА объявило конкурс на управляющего для арестованной части нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" 26 марта. На управление трубопроводом претендовали ют две компании. 16 апреля АРМА определило управляющего "трубой Медведчука".

В агентстве подчеркнули: "Укртранснафта" ожидает, что годовой доход от трубопровода составит 29 млн грн, а отчисления в госбюджет – 2,5 млн грн.

Теги: Украина, Виктор Медведчук, госбюджет, доходы, Укртранснафта, Прикарпатзахідтранс, нефтепродукты, АРМА
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