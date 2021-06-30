"Укртранснафта" начала управлять частью "трубы Медведчука"

"Укртранснафта" будет управлять частью нефтепродуктопровода "Самара – Западное направление" в течение пяти лет Фото: depositphotos.com

"Согласно условиям договора, "Укртранснафта" имеет права и обязанности относительно осуществления хозяйственной деятельности по транспортировке, хранению, перевалке на автомобильный и железнодорожный транспорт нефтепродуктов. Также компания обязуется в течение пяти лет обеспечивать не менее 1,1 млн грн ежемесячного дохода государства от управления нефтепродуктопроводом", – отметили в релизе.

"Укртранснафта" планирует в ближайшее время получить все разрешения, необходимые для начала эксплуатации и надлежащего управления нефтепродуктопроводом.