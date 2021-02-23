Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования

Хранение имущества компании "Прикарпатзахідтранс" будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет "Укртранснафта", единственным акционером которой является "Нафтогаз".

"Укртранснафта", единственным акционером которой является "Нафтогаз", получит на временное ответственное хранение без права пользования имущество компании "Прикарпатзахідтранс". Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на решение "Нафтогаза".

"Дать согласие на принятие " Укртранснафтою" на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО "Прикарпатзахідтранс", – говорится в документе.

В частности, "Укртранснафта" получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

В то же время, как отмечается в решении, хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет "Укртранснафта".

Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Также СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

В ОПЗЖ считают ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.