ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление" передали "Укртранснафті" на временное хранение без права пользования

Хранение имущества компании "Прикарпатзахідтранс" будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет "Укртранснафта", единственным акционером которой является "Нафтогаз".

Стоимость переданного "Укртранснафті" имущества оценивается в 200 млн грн
Стоимость переданного "Укртранснафті" имущества оценивается в 200 млн грн
Фото: depositphotos.com

"Укртранснафта", единственным акционером которой является "Нафтогаз", получит на временное ответственное хранение без права пользования имущество компании "Прикарпатзахідтранс". Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на решение "Нафтогаза".

"Дать согласие на принятие " Укртранснафтою" на временное ответственное хранение (без права пользования) арестованного имущества ООО "Прикарпатзахідтранс", – говорится в документе.

В частности, "Укртранснафта" получит на хранение объекты недвижимости, производственные, технологические и объекты линейной части, из которых состоит технологический комплекс расположенной на территории Украины части магистрального нефтепровода "Самара – Западное направление".

В то же время, как отмечается в решении, хранение будет осуществляться при условии компенсации государством расходов, которые понесет "Укртранснафта".

Стоимость переданного имущества оценивается в 200 млн грн.

19 февраля Совет нацбезопасности и обороны Украины поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". Секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что он не был приватизирован, но "непонятным образом" оказался в частной собственности "двух собственников с иностранной регистрацией, но аффилированных с двумя гражданами Украины".

"Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко писали о связи "Прикарпатзахідтранс" с нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктором Медведчуком. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

Также СНБО ввел санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

В ОПЗЖ считают ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". 

Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, расследование, нефтепровод, Прикарпатзахідтранс, ОПЗЖ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
Бывший муж Grosu впервые прокомментировал их развод
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
  Тина Кароль прочитала стихотворение Леси Украинки. Видео
Мейхер позировала за рулем своего авто
Мейхер позировала за рулем своего авто
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Актер Андриенко: Пандемия для истории человечества – секунда
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Ани Лорак, оголив плечо, показала, как визуализирует мечты
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
Репяхова показала реакцию мужа на новость о том, что у него родится сын. Видео
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
"Повезло мужику". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук в откровенном образе засветила голую грудь
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Полуголая 20-летняя падчерица Урганта позировала в объятиях бойфренда-афроамериканца. Фото
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
Обнаженная Свитолина, прикрываясь простыней, снялась в постели киевского отеля. Видео
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
  Дуэт Daft Punk объявил о распаде после 28 лет существования
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
"Ай, молодец, будет у тебя пять жен". 55-летний Павлик рассказал о предсказании, предположив, кто станет его следующей супругой
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Я успела поговорить с ней по телефону". Жена Николаева заявила о смерти бабушки от COVID-19
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Была удивлена". Джамала рассказала о поклоннике, который подсел к ней в кафе и начал обнимать
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
"Уже есть один ребенок, зачем еще второй?" Приходько рассказала, кто отговорил ее мать сделать аборт
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
"Фоточка, а на ней красоточка". Надя Дорофеева широко развела ноги перед камерой
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, вышла замуж за главу миграционной службы Украины
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
Мирзоян рассказал об отношениях с экс-женой
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Родные будут в восторге". Судья "МастерШеф" Ярославский рассказал свою формулу приготовления пюре
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
"Как же так? Принцессы не сидят, расставив ноги!", "У нее есть что показать!". Фреймут в радикальном мини позировала в откровенной позе
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
Градова, сыгравшая радистку Кэт в "Семнадцати мгновениях весны", умерла во время операции – СМИ
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"Отличная пара", "Такие сладкие". В сети обсуждают поцелуй Ани Лорак и Лазарева
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
"В женских сапогах и голый?", "Сапоги у Аллы взял?". Галкин предстал в откровенном виде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS