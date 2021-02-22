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СНБО ввел санкции против компании жены президента "Киевгорстроя"

Президент "Киевгорстроя" Игорь Кушнир заявил, что внесение в санкционные списки компании Klodius Investments Limited, которая принадлежит его супруге Оксане Кушнир, является ошибочным.

Санкции СНБО, в частности, предусматривают блокирование активов компании
Санкции СНБО, в частности, предусматривают блокирование активов компании
Фото: Рада національної безпеки і оборони України / Facebook

В санкционный список Совета нацбезопасности и обороны, одобренный президентом Украины Владимиром Зеленским, вошла компания Klodius Investments Limited, зарегистрированная на Британских Виргинских островах. Она принадлежит супруге президента "Киевгорстроя" Игоря Кушнира, гражданке Кипра Оксане Кушнир. Об этом 22 февраля он рассказал LIGA.net.

"Работу и бизнес-дела мы ведем отдельно, у нас есть брачный договор. Моя жена действительно является владелицей вышеуказанной компании", – заявил Кушнир.

Санкции предусматривают блокирование активов компании, запрет на вывод капиталов за пределы Украины, остановку исполнения экономических и финансовых обязательств. Под запрет также подпадают выдача и аннулирование действующих разрешений и планов на выполнение полетов самолетами T7-ABC (s\n 203). Срок действия санкций составляет три года, говорится в сообщении.

"Насколько мне известно, внесение компании в санкционные списки является ошибочным. Я не знаю причин, по которым это случилось", – отметил Кушнир.

По его словам, сейчас готовят иски в суд о приостановлении действия соответствующего указа в части, касающейся компании Klodius Investments Limited.

По данным Opendatabot, 18 февраля компания Klodius Investments Limited вышла из числа собственников еще двух компаний – ТОВ "МОНОЛІТ БУД" и ТОВ "ПАНЕЛЬ БУД КОНСТРАКШН". Активы компании выкупила кипрская компания "Аріалті Аіф Ві. Сі. Ай. Сі. Лтд".

Теги: Украина, санкции, СНБО, бизнес, Киевгорстрой, блокирование
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