Кулеба: Удивляюсь, почему ЕС готовит санкции против РФ из-за Навального, а не из-за репрессий в Крыму

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что приветствует намерение Евросоюза ввести против РФ санкции из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального.

Кулеба: Впервые применить механизм санкций нужно было в отношении оккупированного Крыма Фото: Юридическая практика / Facebook

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью телеканалу "Прямий", запись которого в Facebook опубликовала пресс-служба МИД Украины, выразил удивление тем, что Евросоюз готовит санкции в отношении РФ в ответ на арест оппозиционера Алексея Навального, но не вводит ограничений в связи с репрессиями в оккупированном Крыму.

"Я удивляюсь, почему механизм применения санкций ЕС в ответ на системные нарушения прав человека впервые применен не в отношении репрессий, осуществляемых Россией в оккупированном Крыму, а в контексте тех протестов, которые происходят в самой России", – сказал министр.

Он подчеркнул, что Украина неоднократно обращалась к ЕС с просьбой задействовать этот механизм для защиты украинских граждан в Крыму.

"Я откровенно говорю об этом публично, потому что я и в общении с европейскими коллегами их об этом спрашиваю", – уточнил Кулеба.

Министр одобрил намерение Евросоюза ввести против РФ санкции, связанные с Навальным, однако добавил, что ЕС стоило прибегнуть к ограничениям раньше.

"Я считаю, что впервые применить этот механизм нужно было в отношении оккупированного Крыма. Для наших европейских партнеров кейс Навального и последних репрессий в России важнее, чем постоянное повторение репрессий против крымских татар в Крыму. Они реагируют на этот кейс как на нечто новое, что требует действий с их стороны", – отметил Кулеба.

Утром 17 февраля в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар сотрудники ФСБ провели обыски. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск. Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков в домах крымских татар.

Арестованным вменяют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Всем задержанным назначили меру пресечения – два месяца в СИЗО.

Обыски российских силовиков у крымских татар являются очередным военным преступлением России, заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась.

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.