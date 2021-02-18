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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Задержанным в Крыму активистам избрали меру пресечения

Шестерых задержанных 17 февраля в оккупированном Россией Крыму крымских татар арестовали на два месяца.

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Избрание меры пресечения прошло в закрытом режиме, на него не допустили СМИ
Избрание меры пресечения прошло в закрытом режиме, на него не допустили СМИ
Фото: crimean-solidarity.org

В Севастополе и Симферополе 17 февраля прошли судебные заседания по задержанным после обысков крымским татарам. Об этом сообщило общественное движение "Крымская солидарность".

"Дела Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова, Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова и Олега Федорова рассматривались в Киевском районном суде Симферополя, а Яшара Шихаметова – в Ленинском районном суде Севастополя. Всем назначили меру пресечения – два месяца в СИЗО", – отметили в сообщении.

По информации "Крымской солидарности", Ялкабову стало плохо, для него вызвали скорую помощь.

Адвокат Шихаметова Алексей Ладин выразил возмущение по поводу того, что процесс проходил в закрытом режиме, на него не допустили СМИ.

По словам Ладина, Шихаетов страдает хронической гипертонией, он постоянно находится на лекарствах от давления. Обыск и задержание вызвали стресс, который усугубил течение болезни.

Арестованным вменяют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). 

Утром 17 февраля в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар сотрудники ФСБ провели обыски. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск. Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков в домах крымских татар.

Обыски российских силовиков у крымских татар являются очередным военным преступлением России. Об этом заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

Теги: Россия, Крым, Симферополь, Севастополь, обыски, Крымская солидарность
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