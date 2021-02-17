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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

В представительстве Зеленского назвали утренние обыски в Крыму военным преступлением России

Российская Федерация преследует людей в оккупированном Крыму и Севастополе исключительно по их политической позиции или религиозной принадлежности, считают в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республики Крым.

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Сотрудники ФСБ обыскивали дома крымских татар с 4.00 утра
Сотрудники ФСБ обыскивали дома крымских татар с 4.00 утра
Фото: Крымская солидарность / Facebook

Обыски российских силовиков у крымских татар утром 17 февраля являются очередным военным преступлением России, сказано в заявлении представительства президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республики Крым в Facebook. 

Действия Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе направлены на преследование граждан исключительно по их политической позиции или религии, которую они исповедуют, заявили в представительстве.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму. Команда представительства фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемого оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook
Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В представительстве отметили, что факты преследования фиксируют и передают в правоохранительные органы.

Утром 17 февраля в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар сотрудники ФСБ провели обыски. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск. Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков в домах крымских татар

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам. 

Теги: Россия, Крым, Севастополь, оккупация, ФСБ, крымские татары, аннексия, экстремизм, обыски
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