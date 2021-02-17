В представительстве Зеленского назвали утренние обыски в Крыму военным преступлением России

Российская Федерация преследует людей в оккупированном Крыму и Севастополе исключительно по их политической позиции или религиозной принадлежности, считают в представительстве президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республики Крым.

Обыски российских силовиков у крымских татар утром 17 февраля являются очередным военным преступлением России, сказано в заявлении представительства президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республики Крым в Facebook.

Действия Российской Федерации в оккупированном Крыму и Севастополе направлены на преследование граждан исключительно по их политической позиции или религии, которую они исповедуют, заявили в представительстве.

"Россия в очередной раз совершает военное преступление, настоящая цель оккупанта – уничтожить любые проявления сопротивления и солидарности в Крыму. Команда представительства фиксирует каждый случай незаконного политического преследования, осуществляемого оккупационными администрациями", – говорится в сообщении.

Фото: Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим / Facebook

В представительстве отметили, что факты преследования фиксируют и передают в правоохранительные органы.