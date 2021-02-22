На оккупированном Донбассе вдвое больше российских танков и бронемашин, чем в Крыму. Инфографика МИД Украины
На оккупированных территориях Украины находятся 645 танков и 1224 боевые бронемашины российских войск. Об этом 20 февраля проинформировал МИД Украины. Согласно инфографике, опубликованной ведомством в связи с седьмой годовщиной оккупации, количество артиллерии и тяжелой военной техники на Донбассе вдвое превышает показатели в Крыму.
Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.
Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме без письменного разрешения компании.
Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.