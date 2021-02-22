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На оккупированном Донбассе вдвое больше российских танков и бронемашин, чем в Крыму. Инфографика МИД Украины

На оккупированных территориях Украины находятся 645 танков и 1224 боевые бронемашины российских войск. Об этом 20 февраля проинформировал МИД Украины. Согласно инфографике, опубликованной ведомством в связи с седьмой годовщиной оккупации, количество артиллерии и тяжелой военной техники на Донбассе вдвое превышает показатели в Крыму.
 
| Сегодня 11.54 Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Теги: Россия, Крым, МИД Украины, Донбасс, оккупация, танки, бронетехника, война в Украине, война на Донбассе
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