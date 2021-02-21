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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Оккупанты пытаются привлечь крымчан к "празднику", приуроченному убийцам – Чубаров

Жители Крыма, которых оккупационные власти пытаются привлечь к празднованию российского Дня защитника Отечества, знают свою историю, отметил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

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Чубаров: Оккупанты и их лакеи предпринимают беспрецедентные усилия
Чубаров: Оккупанты и их лакеи предпринимают беспрецедентные усилия
Фото: Саід Ісмагілов / Facebook

В оккупированном Россией Крыму население пытаются привлечь к празднованию отмечающегося 23 февраля в РФ Дня защитника Отечества. Об этом 21 февраля сообщил в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.

"Российские оккупанты и их лакеи в эти дни предпринимают беспрецедентные усилия для того, чтобы привлечь не только школьников, но и взрослое население к празднованию так называемого Дня защитника Отечества. Российские оккупанты почему-то уверены, что крымские татары и этнические украинцы не знают ни собственной истории, ни истории других порабощенных Москвой народов", – написал он.

Глава Меджлиса отметил, что полную правду о своей истории украинцы начали узнавать еще 30 лет назад.

"Сегодня трудно представить, что найдутся некие манкурты, которые в день убийства Номана Челебиджихана и насильственного изгнания братских чеченского и ингушского народов будут отмечать вместе с российскими оккупантами "праздник", приуроченный убийцам", – заявил Чубаров.

https://www.facebook.com/dogrujol/posts/3633316146763513

23 февраля в России отмечают День защитника Отечества.

Номан Челебиджихан – крымскотатарский политический и государственный деятель, писатель, поэт, просветитель. Его стихотворение "Я поклялся!" стало национальным гимном крымских татар. Челебиджихан был расстрелян большевиками 23 февраля 1918 года. На момент смерти ему было чуть больше 30 лет.

Теги: Россия, Крым, Рефат Чубаров, оккупация, крымские татары, праздники, история, украинцы
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