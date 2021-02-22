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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Из-за Крымской платформы в России "кипиш" – Кулеба

Нервная реакция России на инициативу Крымская платформа является лучшим доказательством того, что движение идет в правильном направлении, считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Кулеба рассказал о попытке РФ дискредитировать Крымскую платформу
Кулеба рассказал о попытке РФ дискредитировать Крымскую платформу
Фото: ЕРА

Россия нервно реагирует на инициированную Украиной Крымскую платформу по деоккупации полуострова. Об этом 22 февраля в эфире телеканала "Прямий" сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Для меня лучшим доказательством того, что мы движемся правильным путем с Крымской платформой, является регулярная информация, которую я получаю из разных открытых и закрытых каналов о том, какие, не побоюсь этого слова, "кипиш" и нервную реакцию вызывают наши действия в Российской Федерации", – сказал дипломат.

По его словам, в стране-агрессоре "мобилизованы все на противодействие этой инициативе".

"Поставлены две задачи. Первая – дискредитировать Крымскую платформу на старте как таковую. И вторая – сорвать участие мировых лидеров в ее инаугурационном саммите, который состоится в августе. То есть конкретные в России поставлены соответствующим органам задачи. И то, как они нервно и как системно начали на это реагировать, является дополнительным доказательством, что они боятся и что они понимают те угрозы, которые мы несем им с созданием Крымской платформы", – объяснил Кулеба.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года первая замглавы МИД Украины Эмине Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы хотят провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква сообщил, что саммит намерены провести летом.

Теги: Россия, Крым, оккупация, аннексия, Дмитрий Кулеба, Крымская платформа
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