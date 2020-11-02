Украина пригласила Францию присоединиться к Крымской платформе

Международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации Крыма и ее последствий, подчеркнул министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.

Украина пригласила Францию присоединится к Крымской платформе, целью которой является консолидация международных усилий для деоккупации Крыма и защита прав человека на оккупированном Россией полуострове. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе телефонного разговора с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом 2 ноября, информирует пресс-служба украинского внешнеполитического ведомства.

"Международному сообществу нужно комплексно посмотреть на проблему незаконной оккупации Крыма и ее последствий", – сказал Кулеба.

Ле Дриан заявил, что Франция и в дальнейшем будет придерживаться позиции принципиального непризнания попытки аннексии Крыма, как и политики ограничительных мер в отношении РФ. Он отметил, что французская сторона рассмотрит информацию по поводу Крымской платформы.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. В частности, в августе 2020 года Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, а в октябре – Великобританию.

27 октября заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова по итогам встречи с послом Соединенного Королевства в Украине Мелиндой Симмонс заявила, что Великобритания готова к консультациям по Крымской платформе.