Великобритания готова вести консультации по Крымской платформе – Джапарова

Посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс после встречи с первым заместителем министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой сказала, что ждет дальнейшего диалога по Крымской платформе.

Великобритания готова к консультациям по Крымской платформе, цель которой является деоккупация Крыма. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова в Twitter 27 октября после встречи с послом Великобритании в Украине Мелиндой Симмонс.

"Великобритания поддерживает концепцию Крымской платформы и открыта к консультациям", – отметила Джапарова.

Она поблагодарила посла за поддержку Украины на двустороннем уровне.

Була рада зустрічі з Послом Великої Британії Меліндою Сіммонз. Висловила вдячність за підтримку України на двостор. рівні, про що засвідчив нещодавній візит Президента до, та в рамках міжнар. організацій. ВБ підтримує концепцію Кримської платформи і відкрита до консультацій pic.twitter.com/ftms1SwaRh — Emine Dzheppar (@EmineDzheppar) October 27, 2020

Симмонс в своем Twitter отметила, что "с нетерпением ждет дальнейшего обсуждения Крымской платформы".

"Великобритания твердо поддерживает территориальную целостность Украины", – написала она.

Looking forward to further discussion about the #Crimea platform. remains a steadfast supporter of territorial integrity. https://t.co/vS6ikezt6T — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) October 27, 2020

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

В связи с оккупацией полуострова ряд стран, в том числе США и представители Европейского союза, ввели антироссийские санкции.

26 августа президент Украины Зеленский заявлял, что Киеву удастся добиться возвращения Крыма, хотя на данный момент Россия отказывается обсуждать этот вопрос.

Киев инициировал создание международной Крымской платформы по деоккупации полуострова. В частности, в августе 2020 года министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приглашал принять участие в работе платформы США, а Великобританию – в октябре.