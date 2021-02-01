Франция готова присоединиться к Крымской платформе – посол

Посол Франции в Киеве Этьен де Понсен назвал Крымскую платформу "очень интересной инициативой".

Франция готова присоединиться к Крымской платформе, но нужно прояснить ее цель. Об этом заявил посол Франции в Украине Этьен де Понсен в интервью агентству "Интерфакс-Украина", фрагмент которого был опубликован 2 февраля.

"Это очень интересная инициатива. Мы, конечно, с большим интересом смотрим на это. Мы общались с заместителем министра иностранных дел [Украины] Эмине Джапаровой. Есть контакты между двумя министерствами, и у нас будет больше, это точно, потому что мы никогда не признавали ситуацию в Крыму. Мы также находимся в контакте с нашими коллегами из ЕС по этому вопросу и согласовываем с ними действия. Это то, за чем мы внимательно следим с дипломатической точки зрения", – сказал посол.

Он отметил, что сейчас инициатива находится "на очень предварительной стадии".

"Я несколько раз встречался с госпожой Джапаровой, они подготовили информационные документы об этой инициативе. Они рассматриваются в Париже и Брюсселе. Но в данный момент не совсем ясно, какова цель этой платформы. Насколько я понимаю, это площадка для обсуждения политической ситуации в Крыму. Это полезно, но с какой целью – еще неизвестно. В принципе, мы поддерживаем ее и отвечу на ваш вопрос – да, мы к ней присоединимся. Но, очевидно, есть необходимость в пояснении. Запуск платформы запланирован на 23 августа, так что у нас есть время", – сказал дипломат.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква сообщил, что саммит намерены провести летом.