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КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

Словакия примет участие в саммите Крымской платформы – МИД Украины

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова рассказала рассказала словацким коллегам о ситуации с правами человека в оккупированном Россией Крыму.

Джапарова представила словацким коллегам механизмы работы Крымской платформы
Джапарова представила словацким коллегам механизмы работы Крымской платформы
Фото: mfa.gov.ua

Первый заместитель министра иностранных дел Украины Эмине Джапарова 26 января на открытии украино-словацкого экспертного форума поблагодарила Словакию за готовность принять участие в саммите Крымской платформы. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины.

В форуме приняли участие представители правительственных структур и бизнеса. Джапарова обозначила приоритеты внешней политики Украины на 2021 год относительно европейской и евроатлантической интеграции, энергетической безопасности и противодействия российской агрессии, отметили в релизе.

Государственный секретарь МИД Словакии Ингрид Броцкова отметила, что Украина является важным соседом Словакии, которая поддерживает ее европейские и евроатлантические стремления и не признает нарушение ее территориальной целостности.

Джапаров рассказала о ситуации с правами человека и продолжающейся милитаризации оккупированного Россией Крыма. Она отметила, что более 28 тыс. украинских граждан были призваны в ряды российской армии с начала оккупации полуострова, Замглавы МИД Украины акцентировала  внимание на принудительном изменения демографического состава населения Крыма.

"Джапарова представила словацким коллегам цели и механизмы работы Крымской платформы, проинформировала участников мероприятия о подготовке к проведению ее инаугурационного саммита в Киеве 23 августа 2021 года", – отметили в сообщении.

Крымская платформа – новый консультативный и координационный формат, инициированный Украиной для повышения эффективности международного реагирования на оккупацию Крыма, усиления давления на Россию, предупреждения нарушений прав человека и защиты жертв оккупационного режима. Главной целью платформы является деоккупация Крыма.

Предполагается, что платформа будет действовать на нескольких уровнях: глав государств и правительств, министров иностранных дел, в измерении межпарламентского сотрудничества, в формате экспертной сети.

Официально деятельность Крымской платформы будет начата на инаугурационном саммите, проведение которого запланировано на 2021 год в Киеве.

В декабре 2020 года Джапарова говорила, что саммит Крымской платформы намерены провести в мае 2021 года, его итогом должна стать декларация, которую смогут подписать все участники саммита.

В январе 2021 года заместитель главы Офиса президента Украины (ОПУ) Игорь Жовква сообщиил, что саммит намерены провести летом.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

Теги: Россия, Крым, Украина, Словакия, МИД Украины, оккупация, МИД Словакии, саммит, Эмине Джапарова, Крымская платформа
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