Россия начала усиливать свои военные группировки в Крыму после Харьковских соглашений 2010 года – украинская разведка

До оккупации Крыма Россия скрытно завозила на полуостров отремонтированную военную технику, отметил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

Россия начала усиливать свои военные группировки в Крыму после подписанных в апреле 2010 года Харьковских соглашений.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий сообщил проекту "Крым.Реалии" в интервью, часть которого была опубликована 22 февраля.

По его словам, отремонтированную технику на полуостров военное руководство РФ завозило преимущественно скрытно.

"Постоянное присутствие российской военной группировки на территории Крыма – это Черноморский флот и все, что было связано с его деятельностью, именно это было угрозой. Потому что в любой момент эта группировка могла начать более широкомасштабные действия против нашего государства", – сказал Скибицкий.

21 апреля 2010 года в Харькове на тот момент президент Украины Виктор Янукович и тогдашний президент России Дмитрий Медведев подписали соглашения о продлении до 2041 года срока размещения в Крыму Черноморского флота РФ. Согласно соглашениям, Украина получала скидку на газ в размере 30%.

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.