ГОРДОН
 
 
КРЫМСКИЙ КОНФЛИКТ

США требуют от РФ прекратить запугивание религиозных групп в оккупированном Крыму

Посольство США в Украине призвало Россию освободить всех украинских политзаключенных.

17 февраля российские силовики провели обыски в домах крымских татар
17 февраля российские силовики провели обыски в домах крымских татар
Фото: Крымская солидарность / Facebook

США требуют от РФ прекратить запугивание религиозных групп в оккупированном Крыму. Об этом говорится в опубликованном в Facebook заявлении посольства США в Украине.

"Мы глубоко обеспокоены тем, что Россия продолжает незаконные обыски и задержания в Крыму. Российская незаконная оккупационная власть должна прекратить запугивание религиозных групп и принуждение к военной службе. Россия должна освободить всех украинских политзаключенных", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/posts/10158765237651936

Утром 17 февраля в 4.00 в оккупированном Россией Крыму в домах крымских татар сотрудники ФСБ провели обыски. Они прошли, среди прочего, в городах Бахчисарай, Севастополь и Белогорск. Прокуратура Крыма открыла производство по факту обысков в домах крымских татар.

Арестованным вменяют ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ (организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Всем задержанным назначили меру пресечения – два месяца в СИЗО.

Обыски российских силовиков у крымских татар являются очередным военным преступлением России, заявили в представительстве президента Украины в Автономной Республике Крым.

Крым был оккупирован Россией весной 2014 года после незаконного референдума. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

После аннексии Крыма, по данным правозащитников, ситуация с правами человека на полуострове значительно ухудшилась

Под различными предлогами, включая борьбу с экстремизмом, власти преследуют людей, которые осмеливаются открыто критиковать действия России на полуострове, в особенности крымских татар, заявляли правозащитники из Human Rights Watch. В апреле 2016 года министерство юстиции РФ внесло Меджлис крымскотатарского народа в перечень запрещенных организаций.

Европейский суд по правам человека 14 января 2021 года большинством голосов принял к рассмотрению жалобы Украины против России по ряду нарушений прав человека в Крыму.

По информации Крымской правозащитной группы на конец 2020 года, 109 крымчан находились в тюрьмах по политически или религиозно мотивированным приговорам.

Теги: Россия, США, Крым, Украина, СИЗО, оккупация, крымские татары, политзаключенные, задержание, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
Мейхер рассказала, почему на шоу "Голос країни" пошла в команду к Тине Кароль
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
  Дочь Поляковой показала, как съезжать с горки, если нет санок. Видео
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Знакомые Мягкова переживают за его вдову, которая после смерти артиста осталась одна – СМИ
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
Лолита рассказала о шестом муже-бизнесмене
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
"Рановато, да". Жена Кошевого рассказала о бойфренде 13-летней дочери
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Шоптенко позировала в Дубае на закате и рассказала о пользе спонтанного отдыха
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Каминская заявила, что в сети под ее именем действуют мошенники
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Зинченко, известная как девушка с собачкой из Уханя, сравнила эвакуацию из Китая и Занзибара
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
Елизавета II отреагировала на отказ принца Гарри и его жены Меган возвращаться к королевским обязанностям
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Нужны будут успокоительные". Асмус назвала тестом на стрессоустойчивость выполнение уроков вместе с дочерью
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
"Трижды пытался покончить с жизнью". Хименес-Браво рассказал об издевательствах отца и старшего брата
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Дочь Мосс в мини-платье снялась для обложки японского глянца
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Вера Брежнева выпустила "презерватив для ресниц"
Джамала показала младшего сына
Джамала показала младшего сына
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Остапчук рассказал, кем работал до того, как стать ведущим
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
Родители Фриске ищут покупателя на квартиру, часть которой принадлежит ее сыну от Шепелева
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Беременна!", "Мимимишность зашкаливает". Каменских обратилась к своим поклонникам
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"Какой шикарный вид!". Жена продюсера "Квартал 95" Саливанчук позировала в откровенном платье без бюстгальтера
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
"То, что обычно видит гинеколог", "Фу-у-у", "Совсем порнухой несет". Maruv широко расставила ноги перед камерой
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
75-летняя мать Королевой рассказала о своем втором муже
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
"Я как залепил! Она и улетела. Потом "тончик" накладывала". Паперный рассказал, почему ударил Сумскую во время развода
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
Умер актер фильмов "Ирония судьбы" и "Служебный роман" Андрей Мягков
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
"Это большой труд", "Еще один стриптизер на подходе". Сын Тарзана с невестой исполнили на пилоне танец. Видео
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
Российская актриса-оппозиционерка Лазарева: Что мне теперь терять? Меня сейчас можно только убить
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS