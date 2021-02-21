Посол США в РФ об оккупации Крыма и войне на Донбассе: Мы удвоим дипломатические усилия

Все семь лет после оккупации Крыма Россией политика Вашингтона по отношению к Москве остается неизменной, подчеркнул американский посол в РФ Джон Салливан.

Соединенные Штаты удвоят дипломатические усилия по поводу оккупированных Крыма и части Донбасса. Об этом посол США в РФ Джон Салливан заявил телеканалу "Настоящее время" в интервью, которое было опубликовано 18 февраля.

"В политике США не было никаких изменений, она остается стабильной на протяжении семи лет нелегальной аннексии, умышленной аннексии Крыма и конфликта, продолжающегося на Донбассе по сей день. Я думаю, что в дополнение к тем санкциям, которые уже введены не только США, но и Евросоюзом и другими союзниками и партнерами, мы удвоим дипломатические усилия", – сказал дипломат.

Он назвал ситуацию в Украине "одной из самых важных проблем", которые стоит перед американскими и европейскими политиками.

"Я думаю, вы наверняка видели дискуссию в Совете Безопасности на прошлой неделе о том, что эта годовщина (семь лет оккупации Крыма. – "ГОРДОН") – напоминание для нас о насущной проблеме, которая так и не была решена. Но это не освобождает нас от обязательства продолжать работу с помощью дипломатии и санкций, чтобы прийти к решению, позволяющему нам остаться верными своему обещанию украинскому народу и людям во всем мире, что их права будут соблюдаться", – объяснил Салливан.

В 2014 году Россия оккупировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия там ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

После этих событий отношения США и РФ ухудшились. В частности, Вашингтон ввел и периодически расширял санкции против физических и юридических лиц, причастных к российской агрессии по отношению к Украине.