Порошенко заявил, что ожидает ареста попавшего под санкции Медведчука

Введение санкций по отношению к нардепу от ОПЗЖ Виктору Медведчуку пятый президент, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко назвал единственным за два года государственным решением "этой власти".

Офис генпрокурора Украины (ОГПУ) и Служба безопасности Украины должны обратиться в суд с ходатайством об аресте попавшего под санкции народного депутата от "Оппозиционной платформы – За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

Такое мнение выразил пятый президент Украины, нардеп от "Европейской солидарности" Петр Порошенко, его заявление опубликовано 20 февраля на сайте партии и на странице политика в Facebook.

"Высоко оцениваю работу спецслужб, которым удалось собрать доказательства противоправных действий указанных подсанкционных лиц и дать основания для важных решений Совета нацбезопасности и обороны. Ожидаю от СБУ и ГПУ (речь идет об ОГПУ. – "ГОРДОН") немедленных процессуальных действий в отношении народных депутатов, которые попали под санкции, а именно – представления в суд об избрании меры пресечения, которая не может быть иной, чем арест", – говорится в комментарии.

Экс-президент поддержал принятое 19 февраля решение СНБО о санкциях относительно Медведчука и связанных с ним лиц, а также указ президента Владимира Зеленского, который ввел это решение в действие. Само решение Порошенко назвал "политическим" и отвечающим национальным интересам.

Он призвал политиков, в первую очередь представителей "Слуги народа", первоочередно рассмотреть законопроекты об уголовной ответственности за коллаборационизм и о недопущении распространения в Украине тезисов российской пропаганды, в том числе о якобы гражданской войне на Донбассе.

"Это позволит останавливать антиукраинскую деятельность не только отдельных политиков. но и политических партий вроде ОПЗЖ", – считает Порошенко.

Обращаясь к Нацсовету по телевидению и радиовещанию, экс-президент призвал "лишить лицензии телеканал "Наш", ставший главным рупором российской пропаганды после закрытия каналов Козака – Медведчука".

"Выражаю, однако, сожаление по поводу того, что решение относительно Медведчука Офис президента сопровождает грязной кампании против меня лично, распространяя фейки, которые не имеют ничего общего с реальностью. Поручаю адвокатам подготовить правовую основу для исков против тех, кто распространяет ложь и дезинформацию относительно моего отношения лично к Медведчуку и ОПЗЖ", – заявил Порошенко.

Он утверждает, что "мощным бизнесменом" Медведчук стал при каденции первого президента Леонида Кравчука, "а в большую политику вернулся при президентстве Зеленского на досрочных парламентских выборах 2019 года и местных 2020-го".

"Тешу себя надеждой, что первые и пока единственные за два года государственные решения этой власти предвещают ее постепенный отход от порочной политики "какая разница" и от курса на умиротворение агрессора", – отметил Порошенко.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против нардепа Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.