СБУ хотела введения против Медведчука и его окружения более мягких санкций – СМИ

Изначально Служба безопасности Украины предлагала ввести против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его окружения только пять пунктов санкций. Совет нацбезопасности увеличил их до 12, сообщает ZN.UA.

Руководство Службы безопасности Украины пыталось смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности намеревался ввести против восьми физических лиц, включая нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом ZN.UA сообщили неназванные члены СНБО.

Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение только пяти видов санкций:

блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;

ограничение торговых операций;

приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;

полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно еще семь пунктов санкций, а именно:

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом.

Таким образом, решение СНБО относительно санкций включает 12 пунктов вместо предложенных СБУ пяти.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.