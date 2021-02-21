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ПОЛИТИКА

СБУ хотела введения против Медведчука и его окружения более мягких санкций – СМИ

Изначально Служба безопасности Украины предлагала ввести против нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и его окружения только пять пунктов санкций. Совет нацбезопасности увеличил их до 12, сообщает ZN.UA.

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Санкции против Медведчука ввели 19 февраля
Санкции против Медведчука ввели 19 февраля
Фото: EPA

Руководство Службы безопасности Украины пыталось смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности намеревался ввести против восьми физических лиц, включая нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом ZN.UA сообщили неназванные члены СНБО. 

Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение только пяти видов санкций:

  • блокирование активов – временное ограничение права человека пользоваться и распоряжаться принадлежащим ему имуществом;
  • ограничение торговых операций;
  • приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств;
  • аннулирование или приостановление лицензий и других разрешений, получение (наличие) которых является условием для осуществления определенного вида деятельности, в частности, аннулирование или приостановление действия специальных разрешений на пользование недрами;
  • полный запрет захода иностранных невоенных судов и военных кораблей в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты.

Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно еще семь пунктов санкций, а именно:

  • ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранного государства и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;
  • запрет выдачи разрешений, лицензий Национального банка Украины на осуществление инвестиций в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;
  • прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз в Украину из иностранного государства или вывоз из Украины валютных ценностей и ограничение выдачи наличных по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;
  • запрет передачи технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;
  • другие санкции, соответствующие принципам их применения, установленным этим законом.

Таким образом, решение СНБО относительно санкций включает 12 пунктов вместо предложенных СБУ пяти.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".  Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

Теги: СБУ, Украина, Виктор Медведчук, санкции, СНБО, ОПЗЖ
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