СБУ хотела введения против Медведчука и его окружения более мягких санкций – СМИ

Руководство Службы безопасности Украины пыталось смягчить санкции, которые Совет национальной безопасности намеревался ввести против восьми физических лиц, включая нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Об этом ZN.UA сообщили неназванные члены СНБО.
Согласно предложениям СБУ, вынесенным на заседание СНБО 19 февраля, предусматривалось введение только пяти видов санкций:
Однако секретарь СНБО Алексей Данилов предложил с голоса дополнительно еще семь пунктов санкций, а именно:
Таким образом, решение СНБО относительно санкций включает 12 пунктов вместо предложенных СБУ пяти.
Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.
Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.
В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.