Санкции в отношении "Спортмастера" введены на основании данных о работе в оккупированном Крыму – СБУ

Уведомления МИД Украины о противоправности работы на временно оккупированных территориях со стороны сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которой принадлежит ООО "Спортмастер Украина", а также госорганов Сингапура остались без реагирования, сообщает СБУ.

Санкции в отношении компании Sportmaster Operations Pte. Ltd, которой принадлежит ООО "Спортмастер Украина", введены на основании информации о работе сети во временно оккупированном Крыму. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

"Санкции в отношении сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd (основатель соответствующей сети "Спортмастер") введены на основании информации о работе сети в Крыму. Внедрению санкций предшествовало письмо СБУ на адрес МИД Украины, направленное еще летом прошлого года, о противоправности такой деятельности на временно оккупированных территориях", – заявили в СБУ.

Отмечается, что МИД Украины "неоднократно обращался с соответствующими нотами в госорганы Сингапура, которые остались без рассмотрения и надлежащего реагирования".

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц (среди них и владелец "Спортмастера") и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда", LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии". Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

В "Спортмастере" заявили, что продолжат работать в Украине, несмотря на попадание владельца сети под санкции СНБО.