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ПОЛИТИКА

Полный список физических и юридических лиц, против которых СНБО Украины ввел санкции 19 февраля

Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против трех граждан Украины, пяти граждан РФ и 19 юридических лиц, зарегистрированных в основном в России, на Британских Виргинских островах, а также в ОАЭ и Сингапуре.

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Заседание СНБО состоялось 19 февраля
Заседание СНБО состоялось 19 февраля
Фото: president.gov.ua

19 февраля президент Украины Владимир Зеленский указом №64/2021 ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины о санкциях против физических и юридических лиц.

Санкции введены на три года в отношении пяти граждан Российской Федерации, трех граждан Украины (.doc) и 19 юридических лиц (.doc).

Физические лица, против которых введены санкции:

  • Вацковский Константин Борисович, гражданин РФ;
  • Донченко Виталий Валериевич, гражданин РФ;
  • Лавренюк Наталья Николаевна, гражданка Украины;
  • Лисогор Сергей Викторович, гражданин РФ;
  • Марченко Оксана Михайловна, гражданка Украины;
  • Маслюк Александр Николаевич, гражданин РФ;
  • Медведчук Виктор Владимирович, гражданин Украины;
  • Попов Михаил Юрьевич, гражданин РФ.

Юридические лица:

  1. Evirer Ltd (зарегистрирована в ОАЭ);
  2. Gold Natural Group Limited (Британские Виргинские острова);
  3. Klodius Investments Ltd (Британские Виргинские острова);
  4. Sandgate Commerce Ltd (Британские Виргинские острова);
  5. Whpa Avia Ltd (Британские Виргинские острова);
  6. Акционерное общество "НЗНП Менеджмент" (Россия);
  7. Акционерное общество "Новошахтинский завод нефтепродуктов" (Россия);
  8. Акционерное общество "Фармацевт плюс" (Россия);
  9. Частная компания с ограниченной ответственностью Sportmaster Operations Pte. Ltd (Сингапур);
  10. ООО "Дон Экспорт" (Россия);
  11. ООО "ИСС-Софт" (Россия);
  12. ООО "ИндаСофт" (Россия);
  13. ООО "Роузвуд Шиппинг" (Россия);
  14. ООО "Торговый дом "Донские Угли" (Россия);
  15. ООО "Биотэк" (Россия);
  16. ООО "Гемодженикс" (Россия);
  17. ООО "Медоборудование" (Россия);
  18. ООО "Тосол-Синтез Трейдинг" (Россия);
  19. "Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования "Севастопольский государственный университет".

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".  Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий "112 Украина", ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о "политической расправе" и пообещали бороться "за свое право вещать для украинцев".

Кроме того, 29 января под санкции попали две авиакомпании, обслуживавшие самолеты, которыми, вероятно, пользовались Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, Виктор Медведчук, терроризм, санкции, СНБО, Донбасс, Владимир Зеленский, Оксана Марченко, Алексей Данилов
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