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ПОЛИТИКА

Под санкции СНБО Украины попала компания – владелец сети магазинов "Спортмастер"

Зарегистрированная в Сингапуре фирма Sportmaster Operations Pte. Ltd, против которой Украина на три года ввела санкции, владеет компанией "Спортмастер Украина".

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Санкции введены на три года
Санкции введены на три года
Фото: SPORTMASTER UA / Facebook

Среди юридических лиц, против которых Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции 19 февраля, – сингапурская компания Sportmaster Operations Pte. Ltd. Об этом говорится в указе президента №64/2021.

Против компании вводятся такие ограничения: 

  • полный запрет торговых операций;
  • полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины;
  • предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;
  • запрет ввоза продукции сингапурской компании Sportmaster Operations Pte. Ltd непосредственно компанией или с привлечением представителей иностранных государств.

Санкции введены на три года.

Sportmaster Operations Pte. Ltd владеет компанией "Спортмастер Украина", отмечает "Интерфакс-Украина".

Как сообщается на сайте "Спортмастер Украина", компания была создана братьями Николаем и Владимиром Фартушняками, уроженцами Кривого Рога. В Украине работает около 30 магазинов в 15 городах. 

"Ежегодно магазины компании в Украине посещает более 10 млн человек. Также компания активно развивает оптовое направление бизнеса и имеет широкую дилерскую и франчайзинговую сеть по всей Украине. Общая сеть дилерских и франчайзинговых магазинов на территории Украины составляет более 150 магазинов в более чем 30 городах по всей стране. "Спортмастер Украина" является одним из ведущих экспертов в области франчайзинга и предоставляет профессиональное сопровождение как на этапе запуска проекта, так и на протяжении его работы. Портфель франшиз включает в себя четыре проекта, охватывающих различные сегменты спортивного и обувного рынка: Columbia, Sportlandia, Weekender, B2G", – говорится в сообщении.

В 2014 году в Киеве активисты протестовали перед магазином "Спортмастер" в Киеве с просьбой не покупать российские товары.

Совет национальной безопасности и обороны 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".  Медведчук назвал незаконными введенные против него санкции, а Марченко заявила, что после включения ее в санкционный список вступает в партию ОПЗЖ и идет в политику.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, Сингапур
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