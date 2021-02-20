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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Хомчак заявил, что обострение на Донбассе происходит после заседаний СНБО

Обстрелы со стороны противника позиций украинской армии на Донбассе происходят накануне заседаний трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в зоне конфликта и после заседаний Совета национальной безопасности и обороны. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак.

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Хомчак: Любые обвинения ВСУ в несоблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований
Хомчак: Любые обвинения ВСУ в несоблюдении режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В районе проведения операции Объединенных сил на отдельных участках линии разграничения происходят провокации вооруженных формирований РФ и ее наемников. Об этом 20 февраля заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак, пишет пресс-служба ВСУ.

Обстрелы со стороны противника наших позиций, а также мирных населенных пунктов на временно оккупированных Россией территориях происходят накануне заседаний трехстороннего контактной группы по мирному урегулированию ситуации на Донбассе и после заседаний Совета национальной безопасности и обороны Украины, на которых принимаются санкции против содействия терроризму, сказано в заявлении.

Главнокомандующий подчеркнул, что основная цель провокаций со стороны оккупантов направлена на создание иллюзии обстрелов ВСУ населенных пунктов с применением запрещенного тяжелого вооружения, дискредитации сил ООС.

"Сегодня противник совершил прицельный обстрел из минометов калибра 120 мм наших позиций, а также населенного пункта Новгородское, во время которого повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод. С артиллерии калибра 122 мм вел огонь по нашим позициям в районе населенного пункта Южное. Кроме того, с позиций Горловки вооруженные формированием РФ открыли огонь по собственным позициям в районе газораспределительной станции, от которого, по полученной информации, погиб один наемник и есть раненые", – отметил Хомчак.

По его словам, ситуация на линии разграничения в районе проведения ООС в целом стабильная и контролируемая. На участках разведения сил режим тишины соблюдается.

Хомчак подчеркнул, что украинские военнослужащие строго придерживаются принятых договоренностей и норм международного гуманитарного права.

"Любые обвинения Вооруженных сил Украины в несоблюдении ими режима всеобъемлющего прекращения огня не имеют никаких оснований", – резюмировал главнокомандующий.

20 февраля в районе Новгородского боевики, стреляя из минометов, повредили три жилых дома, линию электропередач и газопровод.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.

СНБО 19 февраля решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма, сказал секретарь СНБО Алексей Данилов. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, отметил секретарь СНБО.

Также Совет нацбезопасности поручил вернуть в госсобственность нефтепродуктопровод "Самара – Западное направление". Нефтепродуктопровод эксплуатирует компания "Прикарпатзахідтранс". С Медведчуком ее связывали "Экономическая правда"LIGA.net и экс-нардеп Сергей Лещенко. Сам политик связь с этой компанией отрицал.

В ОПЗЖ назвали ограничения "репрессиями и уничтожением украинской демократии".

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, Донбасс, Горловка, провокации, боевики, Новгородское, Владимир Зеленский, ВСУ, война в Украине, Руслан Хомчак, военнослужащий, война на Донбассе, ООС
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