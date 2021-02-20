На Донбассе боевики обстреляли жилые дома – штаб ООС

По данным штаба операции Объединенных сил, в районе Новгородского боевики, стреляя из минометов, повредили три жилых дома, линию электропередач и газопровод.

20 февраля боевики на Донбассе в ходе обстрелов повредили жилье мирного населения. Об этом в сводке на 17.00 проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС).

"Из минометов калибра 120 мм российско-оккупационные войска вели огонь вблизи Новгородского. Здесь под минометный обстрел попали не только позиции Вооруженных сил Украины, но и дома местных жителей. В результате обстрела были повреждены три жилых дома, линия электросетей и газопровод", – говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что пострадавших среди гражданского населения нет.

Всего с утра субботы боевики, по данным штаба ООС, пять раз нарушили договоренности о прекращении огня. Оккупанты также открывали огонь в районе населенных пунктов Пивденное, Попасная и Катериновка.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа (ТКГ) согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Несмотря на достигнутые договоренности, из зоны ООС регулярно поступает информация о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась.

11 февраля президент Украины Владимир Зеленский сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в ТКГ.