19 февраля боевики на Донбассе открывали огонь пять раз – штаб ООС

Среди украинских военных 19 февраля потерь не было, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Российско-оккупационные войска на Донбассе 19 февраля пять раз нарушали режим прекращения огня. Об этом сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook 20 февраля.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", недалеко от населенного пункта Зайцево, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь по украинским позициям из минометов 120-го калибра. Вблизи Луганского вооруженные формирования РФ открывали огонь из гранатометов различных систем, а у Пивденного – еще и из стрелкового оружия. На обстрелы со стороны противника украинские защитники открывали огонь", – сообщили в штабе.

Среди украинских военных потерь не было.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", недалеко Водяного на Приазовье, противник совершил дистанционное минирование местности в направлении наших позиций минами ПОМ-2 с помощью ПКМ-1", – говорится в сообщении.

С начала суток 20 февраля в зоне ООС зафиксировано одно нарушение режима тишины.

"Вблизи Новгородского в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" вооруженные формирования РФ открыли прицельный обстрел наших позиций из минометов 120-го калибра, выпустив при этом более 30 мин", – отметили в штабе.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.



22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.



Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.



4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.



Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.



По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь.