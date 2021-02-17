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ВОЙНА В УКРАИНЕ

16 февраля боевики четыре раза нарушили режим тишины на Донбассе – штаб ООС

Украинские военные открывали огонь в ответ на прицельные отстрелы оккупантов на Донбассе, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

Боевых потерь среди украинских военных 16 февраля нет
Боевых потерь среди украинских военных 16 февраля нет
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

16 февраля незаконные вооруженные формирования четыре раза нарушили договоренности о перемирии на Донбассе, с начала текущих суток обстрелов не фиксируют. Об этом говорится в утренней сводке штаба операции Объединенных сил, опубликованной в Facebook. 

Оккупанты вчера вели огонь в районе Красногоровки, Водяного и Пивденного Донецкой области. Обстрелы были прицельными, украинские военные открывали ответный огонь, сообщили в штабе. 

"О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщили представителям ОБСЕ. Боевых потерь среди наших воинов нет", – сказано в сводке. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/839463673452032/

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь.

4 февраля глава МВД Арсен Аваков заявил, что на Донбассе "никакого мирного процесса уже нет". "Действуют снайперские пары, действуют минометы, обстрелы. Война идет", – сказал он.

Зеленский 11 февраля во время визита в Донецкую область сказал, что эскалация ситуации на Донбассе связана с попытками России давить на Украину на переговорах в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на востоке Украины.

По данным "Новинарні", в январе на востоке Украины погибло трое военнослужащих. В этом месяце погибших уже как минимум восемь

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, боевики, перемирие, Красногоровка, Водяное, обстрелы, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, операция Объединенных сил, Пивденное, ООС
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