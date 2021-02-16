Гармаш: В Совбезе ООН основные мировые игроки были солидарны с Украиной. Общий геополитический тренд складывается в пользу нашей страны

Практически все участники последнего заседания Совета Безопасности ООН негативно отзывались о действиях России в Украине, сказал журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

Обсуждение ситуации на Донбассе на заседании Совета Безопасности ООН 11 февраля свидетельствует о том, что "геополитический тренд" складывается в пользу Украины. Такое мнение в интервью изданию "Телеграф" выразил журналист, представитель Донецкой области в украинской делегации на переговорах трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Сергей Гармаш.

"Геополитическая ситуация вокруг РФ изменилась. Правда, Россия еще неадекватно ее оценивает. Именно она инициировала заседание Совбеза ООН. Но там почти все участники негативно отзывались именно о действиях России в Украине, включая конфликт на Донбассе. Постпред РФ в ООН Василий Небензя обвинял участников нормандского формата Германию и Францию в том, что они не поддерживают российскую идею о прямых контактах украинской стороны с оккупационными администрациями", – отметил Гармаш.

Он подчеркнул, что Россия до сих пор пытается поднимать вопрос о сторонах конфликта на Донбассе.

"То есть наши партнеры не согласны с формулировками России, что конфликт – внутренний, что Киеву нужно вести прямо диалог с Донецком и Луганском. До сих пор ведется дискуссия о сторонах конфликта. При этом заседание показало солидарность основных мировых игроков с Украиной. Мне кажется, что складывается общий геополитический тренд в пользу нашей страны", – резюмировал Гармаш.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

По итогам заседания Совета Безопасности ООН, состоявшегося 11 февраля 2021 года, Эстония, Франция, Ирландия, Бельгия, Германия, Великобритания и Норвегия обнародовали совместное заявление, в котором напомнили России о ее ответственности за выполнение Минских соглашений.