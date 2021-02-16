ГОРДОН
 
 
Ольга Решетилова
Ольга Решетилова

Журналист и волонтер.


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Мины на маршруте военных на Донбассе устанавливали не для развлечения. Это хоть какая-то защита, когда запрещено открывать огонь

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ГБР через шесть лет после трагедии объявляет подозрение двум командирам-артиллеристам за взрывы артскладов в Сватово, и очень этим гордится.

Президент Зеленский одной из основных версий подрыва на минах военнослужащих в зоне боевых действий называет служебную халатность.

Заместитель Генерального прокурора Максим Якубовский раздает интервью, в которых гордится возвращением к структуре и принципам военной прокуратуры времен Анатолия Матиоса.

Вы знаете, если говорить об ответственности военнослужащих за принятие решений и действия, совершенные в условиях войны, то я, пожалуй, первая, кто за.

Но во всех приведенных выше примерах, в деятельности "орлов Матиоса", в риторике нынешнего президента и его окружения есть одна фундаментальная ошибка. Они забывают, что первопричиной всех этих событий является вооруженная агрессия России против Украины.

И это должно быть философией / краеугольным камнем / красной нитью всех расследований, связанных или хотя каким-то образом касающихся вооруженного конфликта и военных формирований.

Потому что, сколько бы небрежности сейчас не нашли из-за взрывов в Сватово или других складах, первопричиной этих взрывов является теракт (или диверсия), которые так и остались нерасследованными.

Потому что мины, которые внезапно появились на постоянном маршруте разведчиков, даже если были установлены нашими силами, были установлены не для развлечения, а скорее всего, потому, что во время запрета на ведение огня минные заграждения – это хотя бы какая-то минимальная защита от ДРГ.

Потому что если военнослужащие годами при невыясненных обстоятельствах исчезают с позиций, а затем выплывают на сепарских видео, где несут чушь, а потом сидят "на подвалах" – то, наверное, не надо спешить их подавать на самовольное оставление части и обвинять в "аватаризме", а следует провести системное расследование, есть ли связь между этими таинственными исчезновениями.

Вы можете, господин Якубовский, создать военную полицию, целую систему военной юстиции, как мечтал ваш предшественник Матиос, и превратиться в СМЕРШи или заградотряды для военных. Вполне верю, что с вашей настойчивостью так и будет.

Но, кроме того, что вы закошмарите военнослужащих и сделаете себе крутые показатели, принципиально в установлении правосудия в военных преступлениях ничего не изменится. Ибо вы не хотите менять мировоззрение – ни свое, ни всей военной прокуратуры.

Ведь для вас военный априори преступник. Потому что нет такого военного, который бы что-то не нарушил. Потому что для этого и существуют тысячи инструкций, которые невозможно выполнить, но так удобно благодаря им держать каждого командира на крючке.

Потому что наказать военнослужащего, абсолютно незащищенного с правовой точки зрения, значительно легче, чем провести полноценное расследование и объяснить обществу истинные причины.

Но при этом в вашей философии абсолютно отсутствует понятие внешней агрессии и войны. Вам неизвестно понятие прав и свобод военнослужащих.

Иначе мы бы сейчас говорили о реформировании пока абсолютно недееспособной военной контрразведки. Мы бы инициировали создание института военного омбудсмена. Мы бы продвигали демократический контроль над сектором безопасности, которого так боится военно-политическое командование. Мы бы вместе с небрежностью военных расследовали первопричины событий. Не так ли?

Источник: Ольга Решетилова / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Теги: Россия, Украина, реформы, военные, Сватово, боеприпасы, Анатолий Матиос, разведчики, Владимир Зеленский, война на Донбассе, взрывы, подозрение, мины, Ольга Решетилова, Максим Якубовский
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