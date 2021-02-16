Минобороны Украины сообщило о снайперском обстреле украинских военных на Донбассе

Снайпер стрелял вблизи населенного пункта Пивденное на Луганском направлении, потерь среди украинских военных нет, рассказали в Министерстве обороны Украины.

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали выстрел снайпера вблизи населенного пункта Пивденное на Луганском направлении 16 февраля, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один вражеский обстрел. Около 11.00 вблизи Пивденного на луганском направлении действовал вражеский снайпер. Боевых потерь со стороны украинских военных нет", – сказано в сводке министерства.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, добавили ведомстве.

15 февраля на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Штаб ООС зафиксировал три нарушения режима прекращения огня.