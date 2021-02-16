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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Минобороны Украины сообщило о снайперском обстреле украинских военных на Донбассе

Снайпер стрелял вблизи населенного пункта Пивденное на Луганском направлении, потерь среди украинских военных нет, рассказали в Министерстве обороны Украины.

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15 февраля штаб ООС зафиксировал три нарушения режима прекращения огня
15 февраля штаб ООС зафиксировал три нарушения режима прекращения огня
Фото: Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation / Facebook

В зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе украинские военные зафиксировали выстрел снайпера вблизи населенного пункта Пивденное на Луганском направлении 16 февраля, сообщило Министерство обороны Украины.

"С начала текущих суток по состоянию на 12.00 зафиксирован один вражеский обстрел. Около 11.00 вблизи Пивденного на луганском направлении действовал вражеский снайпер. Боевых потерь со стороны украинских военных нет", – сказано в сводке министерства.

Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил контролируется украинскими военными, добавили ведомстве.

15 февраля на большинстве участков ответственности частей и подразделений в районе проведения операции Объединенных сил наблюдалась тишина. Штаб ООС зафиксировал три нарушения режима прекращения огня.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня. За время перемирия погибли более 10 украинских военнослужащих.

Теги: Донбасс, военные, Министерство обороны Украины, снайперы, война в Украине, война на Донбассе, Пивденное, ООС
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