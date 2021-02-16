ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Донецкой области двух граждан Украины арестовали за госизмену

Двое мужчин, обвиняемых в государственной измене, хотели подкупить помощника начальника разведки штаба одной из воинских частей Донбасса. За 1 тыс. долларов они хотели получить военные данные, рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

Суд разрешил подозреваемым внести залог
Суд разрешил подозреваемым внести залог
Фото: depositphotos.com

В Донецкой области взяли под стражу двух граждан Украины, завербованных ФСБ России, сообщили в Донецкой областной прокуратуре 16 февраля.

"По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в госизмене с альтернативой внесения залога в сумме 181,6 тыс. грн каждому (ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что в сентябре 2020 года два жителя города Энергодар Запорожской области начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ через один из мессенджеров. Завербованные выполняли поручения кураторов по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ, утверждают в прокуратуре.

"Получив очередное задание, правонарушители пытались договориться о передаче секретных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донбасса. За денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов США они предложили военному предоставить информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС", – привели подробности в прокуратуре.

Обвиняемые могли заработать за такую операцию 4 тыс. долларов, но помощник начальника разведки сообщил об их намерениях правоохранителям. 11 февраля этого года во время передачи денежных средств их задержали сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, сообщила донецкая прокуратура.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет. 

Теги: Россия, СБУ, Донецкая область, прокуратура, ФСБ, Запорожская область, госизмена, АТО, ВСУ, спецслужбы, война в Украине, война на Донбассе, Энергодар, мессенджер, суд, операция, ООС
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
85-летний Соломин госпитализирован с коронавирусом
Maruv выставила на обозрение голую грудь
Maruv выставила на обозрение голую грудь
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Родившая пятерню одесситка, которую бросил муж, рассказала, как выживает во время карантина
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Савченко в День влюбленных изобразила ангела на снегу. Фото
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
Tarabarova заявила, что в Instagram от ее имени действуют мошенники
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
"Ваши данные совпадают с данными одной публичной особы". Банк отказал Бурмаке в подтверждении ее селфи
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
Тина Кароль забралась на шею украинскому ведущему. Фото
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
Среди украинцев, которые застряли на Занзибаре, – глава миграционной службы и его возлюбленная, известная как девушка с собачкой из Уханя
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
  "Скорее всего, у нас будет двойня". Победитель "Танцев со звездами" рассказал о будущем отцовстве
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
Беременная Квиткова рассекретила пол будущего ребенка
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
  "И сладкий, и соленый!". Рецепт запеченного омлета со шпинатом от экс-судьи "МастерШеф" Литвиновой
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Алла Борисовна здесь как девочка". Пугачева в мини-платье и белых носках сыграла с сыном на пианино. Видео
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
"Мы шли к этому восемь лет". 48-летняя Повереннова вышла замуж за 57-летнего бизнесмена
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
  "Он классный чувак, классный актер. И тут он приходит в политику и набирает самую бездарь, которая только существует". Фалеса высказался о президентстве Зеленского
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
"Жаришка". Дорофеева надела "голое" прозрачное белье
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
Зеленская в ОАЭ надела хиджаб
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
18-летний сын Тарзана и Королевой сделал предложение своей девушке. Фото
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Елизавета II отреагировала на информацию о беременности Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
Принц Гарри и Меган Маркл во второй раз станут родителями
  "Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
"Никто не знает степени печали и горя". Кароль высказалась о скандале с Поляковой
  Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Фалеса: Ани Лорак – ангел. Считаю, что я во многом был неправ
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
Верещук: Есть ли в армии любовь? Конечно, есть. И она такая, очень армейская. Он был офицером и я была офицером
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS