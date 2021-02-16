В Донецкой области двух граждан Украины арестовали за госизмену

Двое мужчин, обвиняемых в государственной измене, хотели подкупить помощника начальника разведки штаба одной из воинских частей Донбасса. За 1 тыс. долларов они хотели получить военные данные, рассказали в Донецкой областной прокуратуре.

В Донецкой области взяли под стражу двух граждан Украины, завербованных ФСБ России, сообщили в Донецкой областной прокуратуре 16 февраля.

"По ходатайству Донецкой областной прокуратуры судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей двум подозреваемым в госизмене с альтернативой внесения залога в сумме 181,6 тыс. грн каждому (ч. 1 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины)", – говорится в сообщении.

Ведомство напомнило, что в сентябре 2020 года два жителя города Энергодар Запорожской области начали сотрудничать с представителями спецслужб РФ через один из мессенджеров. Завербованные выполняли поручения кураторов по сбору информации о местах дислокации военнослужащих ВСУ, утверждают в прокуратуре.



"Получив очередное задание, правонарушители пытались договориться о передаче секретных материалов с помощником начальника разведки штаба одной из воинских частей Донбасса. За денежное вознаграждение в размере 1 тыс. долларов США они предложили военному предоставить информацию об использовании военной техники ВСУ в ходе проведения АТО/ООС", – привели подробности в прокуратуре.

Обвиняемые могли заработать за такую операцию 4 тыс. долларов, но помощник начальника разведки сообщил об их намерениях правоохранителям. 11 февраля этого года во время передачи денежных средств их задержали сотрудники Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях, сообщила донецкая прокуратура.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.