Украина не может отказаться от Минских соглашений, но их нужно модернизировать – Резников

Как минимум один пункт Минских соглашений нужно пересмотреть, заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Резников: Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений" Фото: mtot.gov.ua

Хотя Минские соглашения носят политико-дипломатический характер, Украина не может от них отказаться. Об этом 15 февраля на брифинге в Киеве заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Это соглашения, но никак не международный договор, ни тем более международный закон, но это не означает, что Украина может отказаться от Минских соглашений", – сказал он.

Резников отметил, что эти договоренности "остаются единственной базой, которая пока есть, принципы и главные цели которых – прекращение войны на Донбассе".

"Мне как юристу не нравится текст "Комплекса мер по выполнению Минских соглашений", в частности п. 9, где речь идет об очередности проведения местных выборов на Донбассе и передачи контроля на границе Украины и России. Как минимум, этот пункт требует модернизации и пересмотра, иначе он неисполним в такой редакции", – подчеркнул вице-премьер.

Он добавил, что первый пункт соглашений касается вопросов безопасности.

"Без урегулирования вопросов безопасности не может быть и речи о выполнении каких-либо политических вещей, при этом, Россия постоянно настаивает на приоритете политического урегулирования, забывая про безопасность", – возмутился он.

Резников последовательно выступает за модернизацию Минских соглашений. В МИД России их считают "неубиенным" документом.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

Президент Украины Владимир Зеленский рассказывал в феврале 2021 года, что политические советники лидеров "Нормандской четверки" подготовили документ с конкретными датами и временными рамками выполнения Минских договоренностей, и отправили его всем сторонам переговоров. Минские договоренности "нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять", считает он.