Лавров считает Минские договоренности "неубиенным" документом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе выгодны для России.

Россия заинтересована, чтобы Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе "оставались на столе". Об этом в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно неубиенный, как говорится, если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению какими-то смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", – сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, Украина теперь сама хочет "чтобы Минские договоренности перестали существовать".

"Но пусть они об этом скажут сами... Когда господин [президент Украины Владимир] Зеленский говорит, они плохие, эти договоренности, но позволяют сохранить санкции против России... И он этому радуется. Да ради бога", – отметил Лавров.

Российский министр не считает правильным вести диалог по урегулированию конфликта на Донбассе с США в обход Киева.

"С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих подопечных и говорить, что Минские соглашения нам не нужны", – подчеркнул Лавров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Минские договоренности "нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять".