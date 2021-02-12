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Лавров считает Минские договоренности "неубиенным" документом

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Минские соглашения по урегулированию конфликта на Донбассе выгодны для России.

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По мнению Лаврова, Украина хочет чтобы Минские договоренности перестали существовать
По мнению Лаврова, Украина хочет чтобы Минские договоренности перестали существовать
Фото: EPA

Россия заинтересована, чтобы Минские договоренности по урегулированию конфликта на Донбассе "оставались на столе". Об этом в интервью YouTube-каналу "Соловьев Live" заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Они утверждены Советом Безопасности ООН и содержат договоренности, от которых очень трудно уходить... Если есть документ, совершенно неубиенный, как говорится, если люди пытаются оправдать свои действия по его невыполнению какими-то смешными заверениями, в дипломатическом плане нам это выгодно", – сказал глава МИД РФ.

По мнению Лаврова, Украина теперь сама хочет "чтобы Минские договоренности перестали существовать".

"Но пусть они об этом скажут сами... Когда господин [президент Украины Владимир] Зеленский говорит, они плохие, эти договоренности, но позволяют сохранить санкции против России... И он этому радуется. Да ради бога", – отметил Лавров.

Российский министр не считает правильным вести диалог по урегулированию конфликта на Донбассе с США в обход Киева.

"С американцами мы обменивались мнениями по Украине, когда у них был специальный представитель по этому конфликту. Не считаю, что мы должны призывать США воздействовать на своих подопечных и говорить, что Минские соглашения нам не нужны", – подчеркнул Лавров.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией, и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

12 февраля 2015 года в Минске лидеры Украины, России, Франции и Германии Петр Порошенко, Владимир Путин, Франсуа Олланд и Ангела Меркель в ходе 17-часовых переговоров согласовали два документа по урегулированию конфликта на Донбассе: декларацию по выполнению Минских соглашений и Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Они предусматривали прекращение военных действий на Донбассе, вывод незаконных вооруженных формирований из региона, создание условий для проведения выборов в местные органы власти и т.д. Пока Минские соглашения не выполнены.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, Минские договоренности "нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять".

Теги: Россия, Украина, МИД, санкции, Сергей Лавров, Донбасс, военные, YouTube, агрессия, боевики, вторжение, Минские соглашения, Владимир Зеленский, конфликт, президент, интервью, соглашение
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