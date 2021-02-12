ЕС поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины – заявление Совета ассоциации

Объем и продолжительность экономических санкций против России связаны с полным выполнением Минских договоренностей, говорится в заявлении Совета ассоциации Украины с Евросоюзом.

На заседании Совета ассоциации Украины и Евросоюза обсудили аннексию Россией Крыма и ее агрессию на Донбассе Фото: EPA

Европейский союз подтвердил непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ. Об этом говорится в совместном заявлении по результатам седьмого заседания Совета ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которое опубликовано на сайте украинского правительства 12 февраля.

"Совет ассоциации заявил о строгом осуждении нарушения суверенитета и территориальной целостности Украины российскими вооруженными силами и подтвердил свою поддержку мирному и устойчивому политическому урегулированию. Была подчеркнута потребность в полной имплементации Минских договоренностей всеми сторонами и подчеркнута, в связи с этим, ответственность России", – говорится в заявлении.

В ЕС напомнили, что объем и продолжительность экономических санкций против России связаны с полным выполнением Минских договоренностей.

"Была подчеркнута важность поддержания режима прекращения огня и его соответствие дополнительным мерам по консолидации прекращения огня, которое действуют с 27 июля 2020 года. Совет ассоциации призывает освободить всех связанных с конфликтом удерживаемых лиц в соответствии с Минскими договоренностями. Совет ассоциации подтвердил свою полную поддержку усилиям в нормандском формате, трехсторонней контактной группе и ОБСЕ и призвал к полному, безопасному и беспрепятственного доступу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ ко всей территории Украины", – подчеркнули в Совете ассоциации.

Кроме этого, ЕС подчеркнул, что не признает аннексию Россией Автономной Республики Крым и Севастополя.

"Совет ассоциации осудил ухудшение ситуации с правами человека на Крымском полуострове и дальнейшую милитаризацию полуострова и Черного и Азовского морей. Стороны призвали к немедленному освобождению всех незаконно задержанных и заключенных украинских граждан на Крымском полуострове и в России, в частности крымскотатарских активистов. Совет ассоциации также призвал Россию обеспечить беспрепятственный и свободный проход через Азовское море в соответствии с международным правом", – говорится в сообщении.

Стороны приветствовали дипломатические усилия, направленные на восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины.

"В этом контексте Украина подробнее представила концепцию Международной крымской платформы и пригласила ЕС принять участие в инаугурационной встрече высокого уровня в рамках этой инициативы 23 августа 2021 года в Киеве", – говорится в заявлении.

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма, в апреле 2014 года, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.