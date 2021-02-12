Минские договоренности стали хронической проблемой нашей внешней политики. Они не ведут к миру

Сегодня исполняется шестая годовщина так называемых Минских договоренностей.

Нашим западным партнерам всегда было хорошо известно скептическое и критическое отношение к этим документам с моей стороны, как премьер-министра, и нашей политической и дипломатической команды.

В 2015 году мы не осуждали решения и тактику президента Украины. Не компрометировали информационно. Не наносили ударов по политическому тылу. Напротив, оказывали публичную поддержку во всех ситуациях, где этого требовал государственный интерес.

Но мы всегда ясно говорили во время всех переговоров: Минские договоренности не приведут к мирному урегулированию.

Прошло шесть лет. К сожалению, наша оценка была правильной. Договоренности в Минске – это даже не компромисс. Это – навязанная Россией единственная переговорная рамка, цель которой – давление и контроль над Украиной.

Минские договоренности стали хронической проблемой нашей внешней политики. А теперь надо понимать, что такая проблема не может быть решена мгновенно. Нужна грамотная последовательность действий.

Надо прежде всего отбросить иллюзии и поставить честный международный диагноз. Нынешний комплекс договоренностей по оккупированной части Донбасса не ведет к миру.

Нужно провести авторитетную международную верификацию выполнения Минских договоренностей и нарушения суверенитета Украины. Эту инициативу должен выдвинуть президент и правительство Украины.

Объективная оценка состояния дел должна стать основанием для нескольких сдвигов. Нужно инициировать встречу на высшем уровне между Украиной, Соединенными Штатами, Германией, Францией и заинтересованными государствами "группы семи" для отработки комплекса совместных действий. Это должен быть саммит союзников для достижения настоящего мира.

Такая встреча должна завершиться видением и инициативой нового формата переговорного процесса с Россией. Этот процесс должен касаться не только Донбасса, но и Крыма.

Возможно ли осуществить такой прорыв? Для этого нужна твердая политическая воля прежде всего Украины. Такая воля невозможна без объединения усилий власти и национальной оппозиции.

В этом принципиальная роль принадлежит нынешней власти. Если сумеете отбросить прошлые обиды и начать в стране диалог доверия, тогда позиции нашего государства укрепятся во сто крат.

Имею право на эти слова, потому что всегда (хотя не без труда) пытался разграничить личные эмоции и государственные интересы и дела.

Объединив внутренние государственные силы, официальный Киев продемонстрирует Западу способность для стратегического прорыва.

Если сможем сказать правду о Минске и объединить все действительно национальные силы, тогда сумеем вернуть оккупированные территории и принести Украине и Европе настоящий мир.

Так осуществится наша победа.

Источник: Арсеній Яценюк / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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